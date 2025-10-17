Nông Thôn Tây Bắc: Đừng lỡ hẹn với Thượng Cốc: Nơi ruộng bậc thang và tiếng chiêng Mường hòa quyện
17/10/2025 14:13 GMT +7
UBND xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), tỉnh Phú Thọ vừa quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 sang ngày 25 – 26/10, thay vì kế hoạch ban đầu là 18 – 19/10. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo lúa trên các thửa ruộng bậc thang chín vàng đẹp nhất, tạo nên một khung cảnh mùa vàng rực rỡ và trọn vẹn để đón du khách.
Nâng tầm du lịch từ bản sắc văn hóa Mường vùng Thượng Cốc
Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025 là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp xã, được xem là bước đi chiến lược của Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) trong nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng, gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa.
Mục tiêu của lễ hội không chỉ dừng lại ở việc quảng bá vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang, mà còn là dịp để tôn vinh những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Mường.
Đây là nơi không gian văn hóa Mường được tái hiện sống động qua nghệ thuật trình diễn Chiêng Mường, những làn điệu dân ca thường rang, bộ mẹng mộc mạc, cùng nghi lễ "Mừng cơm mới" thiêng liêng.
Thông qua lễ hội, xã Thượng Cốc mong muốn xây dựng hình ảnh một điểm đến "Bản sắc – An toàn – Thân thiện", đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Những hoạt động không thể bỏ lỡ tại "mùa vàng" Thượng Cốc
Lễ hội năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng với chuỗi hoạt động phong phú, đan xen giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.
Phần hồn của lễ hội - Lễ mừng cơm mới: Nghi thức quan trọng nhất, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc của người dân Mường sẽ được tổ chức trang trọng từ chiều 24/10 đến sáng 25/10 tại đồi Mâm Xôi (xóm Dóm Bái). Đây là nghi lễ rước vía lúa, tạ ơn trời đất và tổ tiên đã cho một mùa màng bội thu, cầu cho cuộc sống ấm no.
Âm hưởng núi rừng - Màn trình diễn 200 Chiêng Mường: Điểm nhấn đặc sắc của chương trình khai mạc là màn hòa tấu của 200 nghệ nhân chiêng là hội viên phụ nữ các xóm.
Tiếng chiêng trầm hùng sẽ vang vọng giữa không gian hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, tạo nên một bản giao hưởng độc đáo của núi rừng.
Sôi động các hoạt động trải nghiệm: Du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt qua các trò chơi dân gian truyền thống như đánh mảng, bóng chuyền nam.
Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của 7 xã trong vùng cùng khu ẩm thực, chợ quê sẽ là nơi du khách có thể khám phá và thưởng thức những đặc sản tinh túy nhất của địa phương.
Giao lưu văn hóa nghệ thuật: Chương trình văn nghệ với các tiết mục hát, múa ca ngợi quê hương, đất nước và các làn điệu dân ca Mường đặc sắc sẽ diễn ra xuyên suốt lễ hội, tạo không khí giao lưu văn hóa gần gũi, ấm cúng.
Việc tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của Thượng Cốc: phát triển kinh tế dựa trên việc trân trọng, bảo tồn di sản văn hóa và giữ gìn không gian sinh thái nông nghiệp. Đây chính là "đòn bẩy" để kinh tế - xã hội Miền Đồi bứt phá trong tương lai.
