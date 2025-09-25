Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên thêm 6 tuyến đường mang tên danh nhân, văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ

6 tuyến đường mới được mang tên 6 cố nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ gồm: Hữu Mai; Lê Huy Toàn, Nguyễn Thành, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến.

Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên, gia đình nhà văn Hữu Mai gắm biển tên đường Hữu Mai. Ảnh Vinh Duy.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định đặt tên 6 tuyến đường, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khẳng định: Việc đặt tên 6 tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh - trung tâm của Chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, là hành động biểu thị sự tri ân, tôn vinh cống hiến, hy sinh của các danh nhân là văn nghệ sĩ, Anh hùng liệt sĩ đóng góp to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cho khu vực Tây Bắc, tỉnh Điện Biên. Qua Đặt tên đường mang tên các danh nhân là văn nghệ sĩ, Anh hùng liệt sĩ cũng đồng thời giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ, nhắc nhớ lòng biết ơn cống hiến của thế hệ cha anh cho mảnh đất Điện Biên hôm nay.

"Các tác phẩm của các danh nhân, văn nghệ sĩ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là nguồn động lực to lớn, là "vũ khí" sắc bén giúp bộ đội, dân công hỏa tuyến và đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, dũng cảm chiến đấu, tấn công và chiến thắng quân thù. Những sáng tác tâm huyết trong chiến trường, trong chiến dịch, trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và cả những hy sinh thầm lặng của các “chiến sĩ, văn nghệ sĩ” trên mặt trận văn hóa, tư tưởng đã cùng quân và dân cả nước làm lên Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chính vì vậy, việc ghi danh các danh nhân, văn nghệ sĩ, các Anh hùng liệt sĩ có đóng góp to lớn cho đất nước, cho khu vực Tây Bắc và Điện Biên để đặt tên cho các đường phố tại mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay vừa là vinh dự đối với tỉnh Điện Biên, vừa là việc làm hết sức cần thiết để tuyên truyền, giáo dục các thế hệ hôm nay và truyền mãi mai sau", Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường khẳng định.

Việc ghi danh các danh nhân, văn nghệ sĩ, các Anh hùng liệt sĩ có đóng góp to lớn cho đất nước, cho khu vực Tây Bắc và Điện Biên để đặt tên cho các đường phố tại mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay là vinh dự đối với tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy.

Đại diện cho 6 gia đình dự lễ công bố, gắn biển đặt tên 6 tuyến đường, nhà thơ Hữu Việt (con trai nhà văn Hữu Mai), chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi cha, mẹ mình vừa hoạt động văn học nghệ thuật vừa tham gia kháng chiến, có đóng góp cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Giờ đây cha tôi và đồng đội đã được quay lại Điện Biên Phủ theo một cách đặc biệt để sống mãi với mảnh đất thân thương yêu dấu. Với chúng tôi, Điện Biên cũng đã trở thành quê hương thứ 2 để chúng tôi luôn hướng về; yêu thương và mong nhớ"!

Tại Lễ công bố quyết định, gắn biển đặt tên đường, đại diện gia đình cố nhà văn Hữu Mai trao tặng sách của nhà văn Hữu Mai cho Thư viện tỉnh Điện Biên; gia đình cố họa sĩ Lê Huy Toàn trao tặng bộ tem đặc biệt về Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; gia đình cố nhạc sĩ Nguyễn Thành trao tặng bản nhạc về Tây Bắc, Điện Biên cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên.