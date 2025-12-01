Nông thôn Tây Bắc: 2 cây đa hơn 500 tuổi ở Than Uyên được công nhận là cây di sản Việt Nam

Theo đó, tại buổi lễ, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã trao quyết định và chứng nhận 2 cây đa hơn 500 tuổi là cây di sản Việt Nam cho UBND xã Than Uyên. Đây là sự ghi nhận đối với 2 cây đa cổ thụ có tuổi đời lâu năm, gắn với đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và ký ức nhiều thế hệ.

Quang cảnh lễ công bố 2 cây đa hơn 500 tuổi ở Than Uyên là cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)

Hai cây đa này không chỉ mang giá trị sinh thái, là lá phổi xanh che mát cho cả vùng, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sự bền vững, sức sống mãnh liệt và tinh thần đoàn kết keo sơn của cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Hai cây đa, một cây đa tía và một cây đa núi ở khu vực trung tâm xã. Trong đó, cây đa tía cao 22m, tán rộng đến 38m, chu vi thân 4,65m; cây đa núi cao 30m, tán rộng 31m, chu vi thân 6,9m.

Các nhà khoa học thuộc Hội đồng Cây Di sản Việt Nam và Hạt Kiểm lâm Than Uyên đã dày công khảo sát và xác định, cả hai cây đa đều có tuổi đời trên 500 năm. Với tuổi thọ và giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái to lớn, hai cây đa hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cây di sản Việt Nam.

Xã Than Uyên nhận quyết định và chứng nhận 2 cây đa hơn 500 tuổi tại khu vực hội trường trung tâm xã Than Uyên là cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)

Việc vinh danh này không chỉ là lời nhắc nhở sâu sắc về ý thức bảo vệ môi trường, mà còn là "cú hích" mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ đưa du lịch sinh thái Than Uyên cất cánh trong tương lai.