Nông thôn mới Tây Bắc: Con đường nở hoa ở Lào Cai

Chị em phụ nữ xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai phát dọn con đường hoa. Ảnh: Văn phòng điều phối NTM Lào Cai.

Chung sức giữ gìn "tuyến đường kiểu mẫu" về Nông thôn mới

Dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, từng tốp chị em phụ nữ trong màu áo xanh của Hội Phụ nữ xã Hợp Thành và Chi hội phụ nữ thôn Lắp Máy lại tất bật người cuốc, người xẻng, người nhẹ tay vun gốc, trồng dặm thêm hoa.

Cạnh đó, một nhóm khác cùng nhau thay thế mới tấm biển tên “Tuyến đường hoa – Chi hội phụ nữ thôn Lắp Máy tự quản”, sau gần 3 năm đã bạc màu, cũ kỹ bởi nắng mưa.

Chị Nguyễn Thị Hải Huyền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Lắp Máy, xã Hợp Thành (Lào Cai) không giấu được niềm tự hào khi giới thiệu về tuyến đường hoa dài 850m chạy xuyên qua trung tâm thôn.

Tuyến đường không chỉ được trải bê tông phẳng phiu mà hai bên vệ đường còn rực rỡ đủ loài hoa: từ hoa mười giờ, cúc mặt trời, hoa sam tới những luống chuối cảnh, cây cảnh xanh mướt mắt.

“Mỗi tháng, chị em trong Chi hội đều phân công nhau chăm sóc, làm cỏ, trồng dặm để tuyến đường luôn sạch, đẹp.

Hôm nay, nhân dịp thay mới biển tên, chúng tôi kết hợp tổng vệ sinh toàn tuyến và trồng thêm hoa thay thế chỗ bị chết, đảm bảo đường hoa luôn rực rỡ quanh năm”, chị Huyền vui vẻ nói.

Không khí lao động khẩn trương nhưng đầy ắp tiếng cười. Những người phụ nữ chân lấm tay bùn vốn quen công việc đồng áng giờ đây lại thêm phần đảm đang khi góp sức làm đẹp cho làng, cho xã.

Với họ, tuyến đường hoa không chỉ đơn thuần là “xanh - sạch - đẹp” mà còn là niềm tự hào, là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm, nơi để các bà, các chị rèn luyện lối sống gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ từ nhà ra ngõ.

Gắn xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động "5 không, 3 sạch"

Đây không phải là hoạt động riêng lẻ mà là việc làm thường xuyên của Hội Phụ nữ xã Hợp Thành trong hành trình đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bà Sần Thị Kín, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi duy trì thường xuyên các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mỗi tuyến đường, mỗi con ngõ, mỗi góc làng đều có sự đóng góp thầm lặng của chị em phụ nữ.”

Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hội Phụ nữ xã Hợp Thành đã triển khai chăm sóc 6 tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 4km. Ngoài ra, hội viên phụ nữ các thôn cũng tích cực tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện tốt tiêu chí “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Từ đó, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần quan trọng giữ vững tiêu chí cảnh quan – môi trường trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Những tuyến đường hoa của Chị em trong Chi hội thường xuyên được chăm sóc nên hoa luôn nở đẹp. Văn phòng điều phối NTM Lào Cai.

Năm 2024, xã Hợp Thành vinh dự được UBND tỉnh Lào Cai công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả này là sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, trong đó có dấu ấn rõ nét của các tổ chức đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ xã.

Tuyến đường hoa kiểu mẫu ở thôn Lắp Máy không chỉ là một trong những điểm nhấn sinh động góp phần làm đẹp bộ mặt nông thôn, mà còn là minh chứng cho sự đổi thay tích cực trong ý thức cộng đồng.

Mỗi bông hoa, mỗi gốc cây là kết tinh của tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của những người phụ nữ thôn quê giản dị mà giàu lòng yêu quê hương.

Tạm biệt thôn Lắp Máy khi trời nhá nhem tối, con đường hoa vừa được chăm chút lại khoác lên mình vẻ tươi mới, sạch sẽ. Những ánh đèn đường bật sáng, những bồn hoa ven đường rực lên trong buổi chiều muộn.

Chắc chắn rằng, bằng đôi bàn tay chăm chỉ và tấm lòng tự hào của mình, các chị em phụ nữ xã Hợp Thành sẽ tiếp tục góp phần giữ cho làng quê nơi đây luôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, xứng đáng là xã nông thôn mới nâng cao bền vững nơi vùng cao.

Xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được thành lập trên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số xã Hợp Thành, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai cũ thành xã Hợp Thành mới.

Hiện nay, xã Hợp Thành có tổng diện tích tự nhiên là 116,31 km2; quy mô dân số hơn 12.510 người.