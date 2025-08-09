Nông thôn Tây Bắc: Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai với vốn điều lệ hơn 66 tỷ đồng

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái và Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất). Đây là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ theo quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP.



Theo đó, Quỹ có tổng vốn điều lệ 66,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước chiếm phần lớn với 52,7 tỷ đồng, vốn vận động đóng góp 13,2 tỷ đồng và vốn bổ sung từ hoạt động của Quỹ là hơn 356 triệu đồng.

Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030, vốn điều lệ của Quỹ sẽ tăng lên 126,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh sẽ cấp bổ sung 60 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của tỉnh trong việc tạo nguồn lực bền vững, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất lâu dài.



Nhờ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu. Ảnh: Phạm Hoài.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được quản lý chặt chẽ, đảm bảo hoạt động minh bạch, đúng mục đích, đưa nguồn vốn đến đúng tay người nông dân đang cần.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành (gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc). Quỹ hoạt động theo quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân từ lâu đã được xem là "đòn bẩy" quan trọng, giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh xây dựng thành công các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước thoát nghèo và vươn lên khá giả.

Với nguồn lực tài chính được củng cố và tầm nhìn phát triển rõ ràng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai được kỳ vọng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, "tiếp lửa" cho khát vọng làm giàu chính đáng của bà con nông dân.