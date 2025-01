Nóng: Các doanh nghiệp Đài Loan có quota nhập khẩu gạo năm 2025, cơ hội cho gạo Việt

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu gạo năm 2025 (đợt 1) dựa trên kết quả đấu thầu (Summary List of Bid - Opening Result for the WTO Tariff Rate Quotas of year 2025 allocated through a competitive process) được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp trên cơ sở công bố cấp chứng nhận của Ngân hàng Đài Loan (BOT).

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn : Website doanh nghiệp Đài Loan (台灣公司網).

Theo quy định hiện hành của Đài Loan, mặt hàng gạo được Đài Loan quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch sau khi gia nhập WTO. Theo đó, hàng năm Đài Loan mở cửa cho phép lượng quota nhập khẩu là 144.720 tấn gạo với thuế suất trong hạn ngạch là 0% đối với gạo và là 10%-25% với sản phẩm từ gạo.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, ngoài hạn ngạch thì Đài Loan không hạn chế số lượng nhập khẩu, song thuế nhập khẩu sẽ đánh theo lượng, với 45 Đài tệ/ kg đối với gạo (cho cả 04 loại gạo HS1006 – 10, 20, 30, 40) và 49 Đài tệ/ kg đối với sản phẩm từ gạo.

Theo công bố của BOT, trong lần đấu thầu hạn ngạch này, đã có 51 doanh nghiệp trúng thầu với tổng lượng gạo được nhập khẩu là 15.000 tấn. Công bố của BOT cũng cho thấy, các doanh nghiệp trúng thầu hạn ngạch lớn gồm: Costco Wholesale Taiwan, Inc (1.600 tấn), Yeedon Enterprise Corp (1.500 tấn), Lucky Chain Co., Ltd (1.380 tấn), ABD Co., Ltd (1.200 tấn), Yu Young Enterprise, Ltd. (1.200 tấn), Guanshan Rice Castle Co., Ltd (1.200 tấn),Song Agriculture Trading Company (1.043 tấn), Union Rice Co., Ltd. (800 tấn), Show Go Co., Ltd (600 tấn) và Shinn Cherng Co. (400 tấn).