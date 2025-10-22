Những đảng viên dân tộc thiểu số ở Lào Cai tiên phong phát triển kinh tế

Mô hình nuôi ong mật của đảng viên thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai. Ảnh: A Sếnh.

Những đảng viên dân tộc thiểu số nêu gương phát triển kinh tế

Trong xây dựng nông thôn mới, đảng viên luôn là hạt nhân, là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào thi đua ở cơ sở. Ở các địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò ấy càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Mỗi đảng viên không chỉ là người dẫn dắt, định hướng, mà còn là tấm gương trực tiếp truyền cảm hứng, tạo niềm tin để bà con học tập và noi theo.

Xã Phúc Lợi (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ) hiện có trên 70% đảng viên là người dân tộc thiểu số, đây được xem là điểm sáng trong việc phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế.

Các Nghị quyết của xã đã xác định cây quế là cây trồng chủ lực để nâng cao thu nhập cho người dân. Đảng viên Trần Thị Lan, dân tộc Dao, thôn 1 Vàn, xã Phúc Lợi là một trong những người đầu tiên tiên phong thực hiện chủ trương này.

Chị Trần Thị Lan chia sẻ: Từ 2 ha quế ban đầu, đến nay, gia đình tôi đã có 7 ha quế, cho thu nhập ổn định 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, tôi còn tích cực vận động, hướng dẫn bà con trong thôn cùng trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng quế.

Học theo chị Lan, nhiều hộ khác trong thôn đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, cải thiện thu nhập. Sức lan tỏa từ những đảng viên tiên phong đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thổi luồng sinh khí mới vào vùng đất này.

Nhờ vậy, giờ diện tích quế của thôn 1 Vàn tăng lên hơn 300 ha. Trở thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

Những mô hình phát triển kinh tế của đảng viên người dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo ở địa phương. Ảnh: A Sếnh.

Bà La Thị Duyên, Bí thư Chi bộ thôn Làng Đát, xã Phúc Lợi cũng là một trong những tấm gương sáng về tinh thần đảng viên dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế.

Từ mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, đến nay, gia đình bà đã xây dựng trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, duy trì thường xuyên 100 lợn thịt, 25 lợn nái, cho doanh thu khoảng hàng tỷ đồng/năm, lợi nhuận hơn 600 triệu đồng.

Bà La Thị Duyên, Bí thư Chi bộ thôn Làng Đát bảo, là đảng viên thì phải gương mẫu đi đầu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ khác cùng phát triển mô hình. Từ đó, nhiều người dân trong thôn mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi, kinh tế ngày càng khấm khá hơn rồi.

Những tấm gương đảng viên như chị Lan, bà Duyên là minh chứng sống động cho phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.



Ông Đào Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai cho biết: Để phát huy vai trò của đảng viên người dân tộc thiểu số, Đảng ủy xác định cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng.

Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ đảng viên được tham gia các lớp tập huấn, vay vốn và tiếp cận khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, thu nhập bình quân của xã Phúc Lợi đạt 55,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 9,9%.

Theo ông Dũng đảng viên dân tộc thiểu số là “cầu nối” quan trọng giữa Đảng với nhân dân; là người hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào, nên có sức thuyết phục, vận động to lớn.

Khi họ phát huy tốt vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, thì mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống sẽ thuận tiện hơn.



Vai trò của đang viên trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai

Không chỉ ở Phúc Lợi, tại xã Bát Xát (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũ), đảng viên Vàng Văn Phủ, thôn Làng Kim, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc cũng là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần “nói đi đôi với làm”.

Ông là người luôn gần dân, hiểu dân, cùng dân làm, với phương châm “dân vận khéo, việc gì cũng thành công”, ông cùng cán bộ thôn đã vận động bà con hiến hơn 1.000 m² đất, đóng góp hàng trăm ngày công để mở rộng, bê tông hóa tuyến đường liên thôn, công trình mang ý nghĩa thiết thực với đời sống người dân vùng cao.

Không chỉ gương mẫu trong xây dựng hạ tầng, ông Phủ còn là người tiên phong phát triển kinh tế.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi cá, ông đã mạnh dạn cải tạo diện tích mặt nước, áp dụng kỹ thuật mới, thu về 250 triệu đồng mỗi năm.

Từ kinh nghiệm thực tế, ông tích cực chia sẻ cho bà con, giúp thôn Làng Kim hiện có gần 30 ha nuôi trồng thủy sản, trở thành hướng đi mới, bền vững hơn cho kinh tế địa phương.

Nhờ những hạt nhân đảng viên như ông Phủ, Làng Kim hôm nay đã trở thành thôn kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm, chỉ còn 1 hộ nghèo.

Đó không chỉ là thành quả của phát triển kinh tế, mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhân dân – được khơi dậy từ uy tín, trách nhiệm và tấm gương sáng của đảng viên.

Đảng viên thôn Na Cạp, xã Cao Sơn (Lào Cai) trồng chuối hàng hoá. Ảnh: A Sếnh.

Thực tế ở nhiều địa phương vùng cao Lào Cai đã chứng minh nơi nào đảng viên gương mẫu, đoàn kết, thì nơi đó phong trào phát triển kinh tế – xã hội sôi nổi; đời sống nhân dân được nâng cao; niềm tin của đồng bào với Đảng càng được củng cố.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, đảng viên dân tộc thiểu số chính là “người thắp lửa”, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng vươn lên trong cộng đồng.

Từ phong trào hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn ở vùng cao Lào Cai đã góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ở nông thôn. Ảnh: CTV.

Bằng hành động cụ thể, bằng sự gương mẫu, họ đang làm cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trở thành hiện thực sinh động giữa núi rừng Tây Bắc.

Từ những vùng quê còn khó khăn, hôm nay, diện mạo nông thôn Lào Cai đang từng ngày đổi thay khởi nguồn từ chính ý chí, trách nhiệm và tinh thần tiên phong của những đảng viên dân tộc thiểu số những người “giữ lửa” cho sự phát triển bền vững nơi vùng cao Tổ quốc.