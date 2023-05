Thời gian qua, tại Sơn La đã duy trì, củng cố và nhân rộng 86 loại mô hình được xây dựng, hoạt động với 28.229 địa chỉ hoạt động, điển hình như: 17.429 nhóm liên gia tự quản, 2.530 tổ an ninh nhân dân, 2.537 tổ hòa giải, 2.182 tổ phòng cháy chữa cháy với 28.229 tổ chức tự quản làm công tác ANTT.

Củng cố, duy trì 17.429 nhóm liên gia tự quản tại Sơn La

Vừa qua, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013 - 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố.



Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013. Ảnh: Cao Thiên

Qua 10 năm triển khai chương trình phối hợp giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể đã từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân hội viên, cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên thanh niên và học sinh về công tác an ninh trật tự, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT phát triển, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền 2.500 đợt với 248.600 lượt đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua; phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền về "Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" và "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"; thường xuyên phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, xã hội, từ thiện.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013. Cao Thiên

Ngoài ra, đã tham gia phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 6.626 người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; tổ chức 31 đợt cai nghiện ma túy tại cộng đồng, cho 6.505 người nghiện ma túy, có 1.250 người từ bỏ ma túy; vận động triệt phá hơn 23,7 ha cây thuốc phiện.

Vận động nhân dân thu hồi, giao nộp 25.643 vũ khí, vật liệu nổ các loại; vận động 209 đối tượng ra đầu thú, trong đó, có 122 đối tượng đang có lệnh truy nã, góp phần không nhỏ cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.