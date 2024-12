Yên Sơn là xã vùng III của huyện Yên Châu (Sơn La). Năm 2013, khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, xã mới đạt 2/19 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã Yên Sơn đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Clip: Nhiều đổi thay, khởi sắc ở xã nông thôn mới Yên Sơn

Chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Yên Sơn (Yên Châu, Sơn La) hôm nay đã trở thành vùng quê đáng sống, với hệ thống giao thông được bê tông hóa; những ngôi nhà kiên cố, cao tầng mọc lên san sát. Hoạt động thương mại, dịch vụ, ngành nghề ngày một phát triển, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu hình thành; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Để có được thành quả này là từ một quá trình nỗ lực, cố gắng của địa phương để Nhân dân đoàn kết một lòng quyết tâm đổi mới từ tư duy, cách làm và lối sống. Trò chuyện với phóng viên, ông Đỗ Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn (Yên Châu, Sơn La) cho biết: Kết quả đánh giá thực trạng nông thôn năm 2013 xã chỉ đạt 2 tiêu chí: Quy hoạch (Tiêu chí số 1) và An ninh trật tự (Tiêu chí số 19). Còn lại 17 tiêu chí chưa đạt chuẩn. Đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Sơn, đặc biệt trong bối cảnh Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 có 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu cao hơn trước. Kinh tế xã chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Diện mạo nông thôn xã Yên Sơn nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Gia Tưởng.

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Sơn đã tiếp thu đầy đủ và triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ về Chương trình xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng bản, xã, gia đình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Hoạt động giao thương, buôn bán trên địa bàn xã Yên Sơn ngày càng phát triển. Ảnh: Gia Tưởng.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, xã xác định để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới thì công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu. Trọng tâm của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới là nội dung "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ". Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên cán bộ, hội viên và nhân dân các dân tộc đã nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, như: Phong trào "Yên Châu chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Các phong trào đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Sơn năm 2024.

Xã Yên Sơn huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất. Ảnh: Gia Tưởng.

Với gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, bản Phương Quỳnh, xã Yên Sơn (Yên Châu, Sơn La) được các cấp, các ngành vận động tuyên truyền, ông xác định nâng cao thu nhập cho gia đình là một phần để đóng góp cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Với diện tích đất 8000m2 trồng toàn bộ na dai. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế chưa cao và đầu ra chưa được ổn định. Qua tìm hiểu, thăm quan ở một số nơi, gia đình đã quyết định cắt ghép cải tạo toàn bộ diện tích na dai của gia đình bằng giống na sầu riêng. Vừa làm vừa đúc rút và học hỏi kinh nghiệm, sau hơn một năm cải tạo vụ na sầu riêng đầu tiên đã cho thu hoạch với hiệu quả kinh tế khá tốt.

"Qua thăm quan một số mô hình trồng na sầu riêng, gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi đầu tư mắt ghép và ghép chuyển đổi. Đến nay đã cho thu hoạch, gia đình cảm nhận cây na sầu này rất là phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương. Về chăm sóc thì na sầu này cũng giống như na dai, tuy nhiên na sầu này thì yêu cầu phân bón loại cao cấp hơn, để cho hiệu quả, chất lượng tốt hơn. Mảnh đất này của tôi khoảng 8000m2 thôi nhưng dự kiến thu về khoảng 400 triệu", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, bản Phương Quỳnh, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu (Sơn La) tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Gia Tưởng.

Cuộc sống ấm no ở xã nông thôn mới

Qua hơn 11 năm nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Sơn đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 45,36 triệu đồng, cao gấp hơn 4 lần so với năm 2013 (9,6 triệu đồng/người/năm). Giá trị sản xuất đất nông nghiệp cũng tăng mạnh, từ 11 triệu đồng/ha lên trên 85 triệu đồng/ha. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,8% với 1.800 người.

Bà Quàng Thị Diên, bản Chờ Lồng, xã Yên Sơn (Yên Châu, Sơn La) chia sẻ: Bản Chờ Lồng làm được tuyến đường nông thôn liên bản. Bà con nhân dân làm ăn kinh tế cũng phát triển, áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây cầu cây trồng, vật nuôi, đến thời điểm này nhìn chung bà con nhân dân cuộc sống thu nhập hàng ngày cũng khá ổn định.

Những năm qua, nông dân xã Yên Sơn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Gia Tưởng.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã đã hoàn thành 100% tuyến đường giao thông nông thôn với 11,77km đường cứng hóa và 80% đường ngõ, xóm không còn lầy lội. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình giao thông từ 2013 đến 2024 là 27,5 tỷ đồng; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn, các trường học đạt chuẩn, trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia;100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã xóa 100% nhà tạm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,93%. Các bản đã đạt tiêu chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự… Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ông Hoàng Văn Long, bản Đán, xã Yên Sơn (Yên Châu, Sơn La) chia sẻ: Mong muốn trong thời gian tới thì xã Yên Sơn sẽ phát triển hơn nữa và thu được nhiều kết quả, đời sống bà con nhân dân càng ngày càng phát triển càng thay đổi rõ rệt.

Đến nay, đời sống của người dân xã Yên Sơn ngày càng được nâng cao. Ảnh: Gia Tưởng.

Ông Đỗ Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, Yên Châu, Sơn La cho biết: Để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong thời gian tới, UBND xã Yên Sơn quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới để tiếp tục duy trì giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và đẩy mạnh phát triển hơn nữa Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

"Chúng tôi tiếp tục rà soát lại các cái tiêu chí mà còn thiếu chưa đảm bảo và để làm sao mà xác định trong thời gian tới, như là về còn một số cái đường ở một số đoạn mà chưa bê tông hóa chúng tôi tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân bê tông hóa các tuyến đường nội bản, đường đi khu kinh tế. Về thu nhập thì chúng tôi tiếp tục áp dụng khoa học kĩ thuật, để làm sao người dân nâng cao được cái thu nhập ở một cách đồng bộ và hiệu quả cao nhất", Chủ tịch UBND xã Yên Sơn nói.