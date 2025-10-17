Người có vấn đề về tiêu hóa, bị trào ngược dạ dày thực quản không nên ăn loại thực phẩm này

Tỏi từ lâu được xem là "kháng sinh tự nhiên", mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng đề kháng, ngăn ngừa ung thư, tốt cho tim mạch và hỗ trợ xương khớp.

Theo ThS.BS Hà Hải Nam, Bệnh viện K, không phải ai cũng có thể dùng tỏi. Việc lạm dụng tỏi hoặc dùng sai thời điểm có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng, đặc biệt với ba nhóm người sau:

Dùng thuốc chống đông máu, chuẩn bị phẫu thuật

Tỏi có khả năng làm loãng máu, ức chế quá trình kết tập tiểu cầu, từ đó tăng nguy cơ chảy máu. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người đang điều trị bằng thuốc chống đông hoặc chuẩn bị phẫu thuật. Ăn nhiều tỏi trong thời điểm này có thể làm mất kiểm soát lượng máu chảy trong quá trình phẫu thuật hoặc gây tụ máu nội tạng.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, có thể gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu, thậm chí kích ứng dạ dày nếu ăn sống hoặc ăn nhiều. Với những người đang bị viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, đau bụng hay đầy hơi, việc ăn tỏi có thể làm các triệu chứng nặng thêm. Tỏi cũng không phù hợp với người mắc hội chứng ruột kích thích.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản

Tỏi làm giảm trương lực cơ thắt thực quản dưới – bộ phận giúp ngăn chặn axit và thức ăn trào ngược lên từ dạ dày. Khi cơ này suy yếu, người bệnh dễ bị ợ nóng, buồn nôn, đau rát vùng ngực. Vì vậy, người bị trào ngược dạ dày thực quản nên hạn chế hoặc tránh ăn tỏi, đặc biệt là tỏi sống.

Lợi ích của tỏi

Dù cần thận trọng, nhưng khi sử dụng hợp lý, tỏi vẫn mang lại nhiều giá trị đáng kể với sức khỏe:

Phòng ngừa ung thư: Các hoạt chất trong tỏi như selen và germanium có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa đột biến tế bào, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, đại tràng, gan, vòm họng.

Tăng cường miễn dịch: Tỏi giàu sulfur – chất có khả năng kháng khuẩn, kháng virus mạnh. Ăn tỏi sống hàng ngày giúp giảm tới 63% nguy cơ cảm cúm và rút ngắn thời gian bệnh.

Bảo vệ tim mạch: Tỏi giúp cân bằng cholesterol, giảm mỡ máu, hạ huyết áp, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Tốt cho xương khớp: Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và enzyme, tỏi giúp tăng hấp thu canxi, ngăn ngừa loãng xương và giảm đau nhức xương khớp, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Hỗ trợ bệnh tiểu đường: Tỏi giúp hạ đường huyết tự nhiên, hỗ trợ kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

Lưu ý khi dùng tỏi

Không ăn tỏi khi bụng đói, nhất là tỏi sống, vì dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Không nên ăn quá nhiều tỏi mỗi ngày; liều khuyến cáo là khoảng 1-2 tép tỏi sống hoặc 3-4g tỏi/ngày.

Ưu tiên dùng tỏi chín để giảm tác dụng phụ mà vẫn giữ được phần lớn công dụng.

Tỏi là bài thuốc quý từ thiên nhiên, nhưng để đạt được lợi ích và tránh rủi ro, người dùng cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe bản thân và sử dụng đúng cách.