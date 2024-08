Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Vân Hồ

UBND huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) vừa tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Song Khủa. Tham dự Ngày hội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vân Hồ...

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai mạnh mẽ

Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Vân Hồ được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng đến toàn thể nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, UBND các xã tiến hành tuyên truyền giáo dục pháp luật tại 14 xã, tổ chức 27 hội nghị với 3.874 lượt người tham gia; 21 lượt tuyên truyền qua loa phóng thanh, đăng 17 tin bài viết về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp trên các nền tảng mạng xã hội; 3.874 tài liệu đã cấp phát….

Qua đó, giúp lực lượng Công an giải quyết, điều tra làm rõ 125 vụ việc về an ninh, trật tự; vận động thu hồi 52 khẩu súng tự chế các loại, 01 xung kích điện; bắt thành công 01 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Cùng với việc tuyên truyền vận động, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng duy trì nâng cao hiệu quả của mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện có 115 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; duy trì 115 Tổ An ninh nhân dân; 115 tổ hòa giải; 24 tổ thanh niên xung kích bảo vệ bản; 115 đội Phòng cháy chữa cháy dân phòng; 10 Tổ liên gia tự quản phòng cháy, chữa cháy; 804 nhóm liên gia tự quản về an ninh, trật tự, 04 mô hình Tổ thanh niên không có tội phạm, tệ nạn xã hội, 12 mô hình zalo & camera an ninh….

Các mô hình đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Vân Hồ năm 2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở

Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 do UBND huyện Vân Hồ tổ chức điểm tại xã Song Khủa, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Vân Hồ.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền xã, các Ban chỉ đạo, thành viên mặt trận Tổ quốc tiểu khu, bản quan tâm, hướng tới đời sống của nhân dân làm trọng tâm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở, nắm chắc địa bàn; lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lực lượng Công an phát huy vai trò, nòng cốt làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, xử lý nhanh chóng triệt để các hành vi vi phạm pháp luật; các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện nghiêm các nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Mạnh Tùng

Trao giấy khen của UBND huyện Vân Hồ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Mạnh Tùng

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân, UBND huyện Vân Hồ tặng giấy khen cho 4 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".