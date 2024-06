Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ở Mường Nhé

Năm học 2023 - 2024, huyện Mường Nhé đã duy trì, bám sát mục tiêu, giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Năm học 2023 - 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có 35 đơn vị trường, 676 lớp và 17.313 học sinh; tăng 01 lớp, 72 học sinh so với cùng kỳ năm học trước.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, coi trọng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục đổi mới thi kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Các điều kiện bảo đảm chất lượng được tăng cường, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường được đẩy mạnh.

Trường PTDTBT THCS Chung Chải tổ chức cho các em học sinh tham quan Di tích lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Từ đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất các trường lớp ngày một khang trang. Tỷ lệ huy động trẻ 0-5 tuổi ra lớp 5.247/7.303 đạt 71,8%

Năm học 2023 - 2024, Phòng đã đảm bảo duy trì phổ cập giáo dục các cấp tại 11/11 xã. Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện dạy tiếng dân tộc theo hướng dẫn, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong quá trình xây dựng một xã hội học tập.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục: Giao quyền chủ động cho các nhà trường trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học, nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.

Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé hướng dẫn các em học sinh giữ gìn vệ sinh trường học, tạo môi trường sinh hoạt, học tập xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ở cấp tiểu học, Phòng tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt coi trọng rèn kỹ năng nghe, đọc, nói, viết cho học sinh dân tộc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ quản lý, giáo viên. Năm học 2023 - 2024 toàn huyện có 12 đơn vị trường, 304 lớp, 7432 học sinh, đạt tỷ lệ 24 học sinh/lớp. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 là 1460/1460, đạt 100%, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi ra lớp 7262/7262 đạt 100%, tăng 0,3% so với kế hoạch giao. Thực hiện tuyển sinh vào lớp 1 được 82 lớp, 1494 học sinh.

Đối với cấp trung học cơ sở, Phòng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trương trình giáo dục, dạy đủ các môn học, đúng tiến độ chương trình. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Tỷ lệ 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 97,5%, tăng 0,2% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ 11-14 tuổi vào học THCS đạt 97,3% , tăng 0,1% so với kế hoạch giao, Tỷ lệ nữ đạt 46,8%. Tỷ lệ học sinh bỏ học 0,61%.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Phát huy thành quả đạt được ở những năm học trước, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bám sát mục tiêu giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường an ninh, an toàn trường học. Quy mô trường lớp được duy trì và phát triển. Ổn định kỷ cương nền nếp nhà trường ngay từ đầu năm học. Đội ngũ giáo viên các cấp học cơ bản đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu loại hình. Điều động tăng cường giáo viên đảm bảo đúng quy chế, cơ bản cân đối giữa các trường trên địa bàn huyện. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên ngay từ đầu năm học, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên.

Phòng chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.