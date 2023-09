Đến thời điểm này, tất cả các trường học, các thầy cô giáo, học sinh tỉnh miền núi Sơn La tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo khí thế vui tươi sẵn sàng bước vào năm học mới.

Clip:Thầy và trò vùng cao Sơn La tự tin bước vào năm học mới

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện bước vào năm học mới

Cùng với học sinh các trường học trong cả nước, hơn 370 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La đang chuẩn bị bước vào năm học 2023-2024 trong không khí vui mừng, phấn khởi. Từ ngày 28/8, tất cả các trường từ bậc tiểu học đến THPT trong tỉnh đã tổ chức tựu trường năm học 2023-2024. Năm học mới này, từ nguồn vốn của Nhà nước cùng công tác xã hội hóa, toàn tỉnh đã đầu tư trên 200 tỷ đồng xây mới hơn 300 phòng, lớp học.

Hiện nay, toàn tỉnh có 96,9% số phòng học kiên cố, bán kiên cố; chỉ còn 3,01% phòng học tạm. Thiết bị tối thiểu tính bình quân cấp mầm non đạt trên 75%, tăng 1,5% so với năm học trước; cấp tiểu học gần 78% (tăng 2,7%); cấp THCS gần 57% (tăng 2,5%); cấp học THPT-GDTX đạt 52,3% (tăng 1,3%); có 365/597 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 61,14%.

Hơn 370 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La đang chuẩn bị bước vào năm học 2023-2024. Ảnh: Văn Ngọc

Toàn tỉnh có trên 23.500 cán bộ quản lý và giáo viên ở các cấp học, trong đó, 21,9% số giáo viên trên chuẩn; 62% số giáo viên đạt chuẩn. Ngành đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chỉ đạo các phòng GD&ĐT tham mưu cho địa phương tuyển dụng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hợp lý; tiếp tục ưu tiên bố trí giáo viên các lớp đầu cấp và giáo viên dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 4, 8, 11. Tổ chức tập huấn cho hơn 200 giáo viên tiểu học dạy tin học và công nghệ lớp 3 và 1.086 giáo viên THCS dạy học tích hợp liên môn.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo nấu ăn bán trú tại các trường học được ngành chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trực thuộc chuẩn bị cơ sở vật chất; chọn cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc xây dựng kế hoạch cấp phát gạo; tiếp nhận gạo được hỗ trợ cấp phát cho các trường học theo kế hoạch; thành lập các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học.

Đến thời điểm này, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện cơ sở vật chất để chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Văn Ngọc

Năm học 2023-2024, huyện Yên Châu có 50 đơn vị trường học, trong đó, có 4 trường THPT; 15 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 2 trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS, 7 trường THCS và 9 trường liên cấp tiểu học và THCS, với gần 20.000 học sinh. Chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các nhà trường tập trung rà soát cơ sở vật chất, kịp thời chỉnh trang, sửa chữa lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học; tổng vệ sinh trường lớp học.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu (Sơn La) tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương "Quyết tâm, kiên trì cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững với các giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La". Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục...



Cô giáo Khuất Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường MN Bình Minh, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Để chuẩn bị tốt cho năm học, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dạy và học; xây dựng kế hoạch, phương án giảng dạy cho năm học mới. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên đã tập huấn xong chương trình giảng dạy giáo dục phổ thông theo quy định.

Phụ huynh, cô giao điểm mầm non Púng Khoai, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu chuẩn bị các điều kiện để đón năm học mới. Ảnh: Văn Ngọc

Năm học mới nâng cao chất lượng giáo dục thực chất

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: cho biết: Sở tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đặc biệt với lớp 4, lớp 8 và lớp 11, đúng quy định, tiến độ, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm học. Tổ chức dạy học theo hướng phân hóa đối tượng học sinh.

Quyết tâm, kiên trì cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững, với các giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng.

Trong năm học mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng học sinh mũi nhọn. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm nhấn trong năm học mới này là ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số giáo dục. Theo đó, chỉ đạo các trường đầu tư trang thiết bị hiện đại, phục vụ hoạt động dạy và học. Duy trì 100% các trường THPT sử dụng học bạ điện tử, hồ sơ điện tử; 100% đơn vị trực thuộc Sở sử dụng các phần mềm: Tài chính kế toán; lập dự toán và thống kê báo cáo chấp hành dự toán; quản lý tài sản, thiết bị. Xây dựng và nâng cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với 82 thủ tục hành chính và nhiều phần mềm tiện ích khác.

Các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2023-2024, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nơi vùng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Phát triển thêm hệ thống phòng học tương tác thông minh, phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại. Huy động nguồn lực xã hội hóa ủng hộ, tài trợ thiết bị dạy học trực tuyến cho học sinh, giáo viên ở nơi khó khăn...

Với mục tiêu hướng đến học sinh, tất cả vì học sinh thân yêu, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã sẵn sàng bước vào năm học mới, với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.