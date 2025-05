Kinh tế đời sống

Việt Nam theo sát ngay sau Indonesia về xuất khẩu hạt tiêu vào thị trường 'nghiện' tiêu này

Nguyễn Phương 09/05/2025 22:05 GMT +7

Theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA), quý I năm 2025 Đài Loan đã nhập khẩu về 739.249 kg hạt tiêu (HS090411; mô tả tiếng Anh Neither crushed nor ground) từ 11 đối tác toàn cầu, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,9 triệu USD, tăng 21,26% về lượng song tăng tới 92,44% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.