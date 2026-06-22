Mỹ tiếp tục đổ tiền mua hàng nghìn tấn tiêu Việt Nam, theo sau là UAE, Đức và Ấn Độ

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (22/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 136.000 – 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 138.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 136.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 136.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 - 136.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (22/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.260 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 6/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.998 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 85,4 triệu USD, tăng 20% về lượng và 20,5% về giá trị so với cùng kỳ 15 ngày đầu tháng 5/2026.

Về thị trường, châu Á là khu vực lớn nhất với 5.593 tấn, chiếm 43,0%; tiếp theo là châu Mỹ đạt 3.527 tấn, chiếm 27,1%; châu Âu đạt 3.213 tấn, chiếm 24,7%; và châu Phi đạt 665 tấn, chiếm 5,1%.

Trong các thị trường đơn lẻ, Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 3.200 tấn, theo sau là UAE 1.683 tấn, Đức 849 tấn và Ấn Độ 822 tấn.

Ở chiều nhập khẩu, trong 15 ngày đầu tháng 6/2026, Việt Nam nhập khẩu 2.866 tấn hồ tiêu, giảm 9,0% về lượng so với mức 3.148 tấn của 15 ngày đầu tháng 5.

Mặc dù tổng lượng nhập khẩu giảm nhẹ, cơ cấu nguồn cung đã có sự thay đổi đáng kể khi nhập khẩu tập trung mạnh vào nguồn hàng từ Brazil thay vì Campuchia như tháng trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành hạt tiêu Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ về cả sản lượng lẫn chiến lược thích ứng thị trường. Dù đối mặt với áp lực từ biến đổi khí hậu và biến động giá toàn cầu, các chỉ số xuất khẩu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị thế của nông sản Việt trên bản đồ gia vị thế giới.

Các chuyên gia nhận định ngành hàng này đang trong giai đoạn tái cân bằng khi nguồn cung toàn cầu có xu hướng thắt chặt. Không chỉ Việt Nam, các quốc gia sản xuất lớn khác như Brazil và Indonesia cũng ghi nhận sản lượng suy giảm đáng kể do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong khi nguồn cung hạn chế, nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Đông lại đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Trước áp lực chi phí leo thang, việc phụ thuộc vào xuất khẩu thô không còn là phương án tối ưu. Các doanh nghiệp đang dần chuyển dịch sang các dòng sản phẩm chế biến sâu như tiêu xay, tiêu trắng, tinh dầu tiêu nhằm cải thiện biên lợi nhuận. Đây được xem là chiến lược trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh tại các thị trường khó tính, đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn quốc tế và truy xuất nguồn gốc.