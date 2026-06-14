Giá tiêu có tuần khởi sắc, hồ tiêu Việt đang giữ vị thế cao tại nhiều thị trường trong khu vực

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (14/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 138.500 – 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.500 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 138.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 138.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 - 139.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (14/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.137 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.211 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 25.180 tấn, trị giá 166,2 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và 13,9% về giá trị so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc sụt giảm mạnh, chỉ đạt 1.512 tấn, giảm tới 66,8% so với tháng 4/2026, kéo tổng lượng xuất khẩu đi xuống.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, cho biết gia vị Việt Nam hiện đang giữ vị thế rất cao tại nhiều thị trường trong khu vực.

Sau khi trở thành quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng rất lớn trong nhập khẩu hồ tiêu tại nhiều quốc gia. Đây là nền tảng thuận lợi để mở rộng thêm các mặt hàng gia vị khác như quế, hồi, gừng, nghệ và các sản phẩm chế biến sâu.

Cũng theo VPSA, Việt Nam nhập khẩu 8.745 tấn hạt tiêu trong tháng 5/2026, với trị giá gần 50 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng hạt tiêu nhập khẩu đạt 38.086 tấn, với trị giá 217,8 triệu USD, tăng 69% về lượng và tăng gần 60% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ gia tăng mạnh của hoạt động nhập khẩu hạt tiêu so với cùng kỳ năm trước là yếu tố đáng chú ý nhất của thị trường trong thời gian qua. Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu chủ yếu do nhu cầu chế biến sâu và tái xuất của các doanh nghiệp.

Dù giá tiêu ở mức hiện tại vẫn đảm bảo doanh thu ổn định cho người nông dân, nhưng trước sức ép từ chi phí canh tác và nhân công thu hoạch ngày càng đắt đỏ, các nhà vườn cần cân nhắc kỹ giữa việc xuất bán ngay hay tiếp tục trữ hàng chờ giá.

Theo nhận định của các chuyên gia, ngành tiêu thế giới có khả năng duy trì trạng thái cân bằng trong ngắn hạn. Sản lượng tiêu tại các khu vực sản xuất lớn chưa có dấu hiệu thặng dư, kết hợp với nhu cầu thị trường vẫn giữ nhịp ổn định, dự báo giá tiêu thời gian tới sẽ khó có biến động đột biến.