Mường Khương: Phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ thôn trong xây dựng nếp sống văn hoá, nông thôn mới

Đội ngũ Bí thư Chi bộ thôn tại huyện vùng biên Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Clip: Ông Vàng Sảo Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương.

Gần gũi, mộc mạc, giản dị như ''cây măng'' vươn mình lên bầu trời, như ''con suối'' vẫn ngày đêm cung cấp nguồn nước tưới tốt tươi cho đồng ruộng, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, những Bí thư Chi bộ, người có uy tín ở khu dân cư, đảng viên trẻ... đã chiếm trọn tình yêu thương của người dân.

Bí thư Chi bộ dân tộc Nùng tận tụy, hết lòng vì quê hương

Chúng tôi gặp ông Hòa trong những ngày cơn bão số 3 (YaGi) đã qua đi trong cái nắng hanh vàng cùng tiết trời se se lạnh của mùa thu vùng cao.

Mời chúng tôi vào nhà, ông Hoà rót chén chè ấm nồng mời khách. Trong câu chuyện hàn huyên với ông Hoà, chúng tôi được biết, ông Vàng Sảo Hòa (SN 1958), dân tộc Nùng, thôn Sả Chải, xã Pha Long, từng làm cán bộ xã Pha Long. Năm 2015, ông được nghỉ hưu theo chế độ nhưng với tình yêu quê hương, mong muốn người dân có cuộc sống ấm no hơn, ông nguyện tiếp tục cống hiến sức lực cho công việc của thôn với vai trò là Bí thư Chi bộ và người có uy tín thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương.

Với gần 9 năm làm Bí thư Chi bộ, ông Hòa đã cùng các hộ dân trong thôn tích cực tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, với vai trò là người đảng viên, Bí thư Chi bộ, người có uy tín của thôn, ông Hòa đã tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang...

Bí thư Chi bộ thôn Sả Chải Vàng Sảo Hòa tích cực tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư. Ảnh: Tùng Lâm.

Cách đây khoảng 6 năm trở về trước, nhận thức của một số người dân thôn Sả Chải còn hạn chế nên trong thôn vẫn còn xảy ra tình trạng thách cưới cao, người mất để ở nhà lâu ngày, vẫn còn tình trạng tảo hôn…

Khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, người có uy tín của thôn, ông Vàng Sảo Hòa luôn trăn trở, đêm nào cũng kê cao gối nghĩ để tìm cách giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, từng bước cải tiến phong tục tập quán lạc hậu của người dân.

Và để làm được điều đó, theo ông Hoà trước tiên bản thân các thành viên trong gia đình ông, con cháu phải tiên phong thực hiện trước. Việc tuyên truyền ở vùng cao này không phải cứ ngày một, ngày hai là được mà phải mưa dầm thấm lâu.

Những bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương được ông Vàng Sảo Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Sả Chải, xã Pha Long treo trang trọng trên tường. Ảnh: Tùng Lâm.

Ông Vàng Sảo Hòa, Bí thư Chi bộ và người có uy tín thôn Sả Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương chia sẻ: ''Cách tuyên truyền đến người dân cũng phải ngắn gọn, dễ hiểu; kết hợp lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời, tôi phân công từng cán bộ đảng viên phụ trách nắm từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và hướng giải quyết cho phù hợp.

Bởi nhiều phong tục, tập quán đã ăn sâu vào trong tiềm thức của đồng bào Mông, Nùng, Bố Y từ lâu đời nên cũng phải từng bước. Bên cạnh đó, thôn đã đưa các nội dung này vào hương ước, quy ước thôn bản có chế tài xử phạt đối với những gia đình không chấp hành quy định. Đồng thời, quá trình tuyên truyền tôi phiên dịch ra tiếng dân tộc tiếng Mông, tiếng Bố Y để bà con dễ tiếp thu''.

Từ những cách làm này, ông Vàng Sảo Hòa đã vận động và xây dựng được khối đại đoàn kết trong nhân dân. Từ năm 2019 trở lại đây, thôn Sả Chải không còn tình trạng thách cưới cao, đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa; người mất được chôn cất đúng nơi quy định, không để nhiều ngày nữa.

Ông Vàng Sảo Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Sả Chải tuyên truyền người dân trồng chè theo Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Tùng Lâm.

Theo ông Hoà, khi nhận thức người dân được nâng cao, bà con trong thôn tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông nghiệp hàng hoá, bà con trong thôn Sả Chải đã chuyển sang trồng cây chè, với diện tích hơn 10 ha chè. Hứa hẹn cây chè sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, các hộ trong thôn phát triển thêm các loại hình dịch vụ tạp hóa, buôn bán kinh doanh. Nhờ vậy tỷ lệ hộ khá tăng, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo; thu nhập bình quân đầu người của thôn Sả Chải đạt 30 triệu đồng/người/năm. Được đánh giá là một trong những thôn phát triển kinh tế khá của xã.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí làm đường giao thông nông thôn, nhờ sự tuyên truyền tích cực của Bí thư Chi bộ mà người dân thôn Sả Chải, xã Pha Long nhiệt tình hưởng ứng đóng góp ngày công, hiến đất, cây cối và hoa màu để làm đường giao thông nông thôn.

Trong đó, 13 hộ dân nhiệt tình tham gia hiến đất với trên 6.000m2 và 50 ngày công lao động đắp lề đường. Nhờ vậy, tuyến đường có chiều dài gần 1km thôn Sả Chải được mở mới và đổ bê tông trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ Vàng Sảo Hòa. Riêng bản thân ông Hòa cũng nhiệt tình hiến 300m2 đất ruộng của gia đình để mở rộng tuyến đường. Tuyến đường được đưa vào sử dụng, tạo thuận tiện cho trẻ đi học và người dân vận chuyển nông sản.

Bà con thôn Sả Chải, xã Pha Long góp công làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Tùng Lâm.

Với địa hình Pha Long là xã vùng cao biên giới của huyện Mường Khương, thôn Sả Chải có 16,3km đường biên giới với 19 Cột mốc.

Xác định vai trò trách nhiệm của người có uy tín là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương và Đồn Biên phòng, ông Vàng Sảo Hòa đã tích cực phối hợp với địa phương, Đồn Biên phòng Pha Long trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho dân bản về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ tự quản đường biên, cột mốc; cùng với lực lượng dân quân thôn bản và Đồn Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới cột mốc.

Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Chi bộ, người dân thôn Sả Chải cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc quê hương. Ảnh: Tùng Lâm.



Thượng tá Trần Văn Khoa, Chính trị viên Đồn biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương cho biết: 'Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng bác Hòa rất tích cực tham gia các công việc của địa phương, đặc biệt bác luôn cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long vận động bà con, dòng họ cũng như là chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn phụ trách''.

Bí thư Chi bộ người Dao gương mẫu, tích cực xây dựng nông thôn mới

Chia tay ông Hoả, chúng tôi ngược quốc lộ 4 rồi rẽ theo đường tỉnh lộ 154 về xã Nậm Chảy tìm gặp ông ông Chấu Khái Pao, Bí thư Chi bộ thôn Cốc Râm.

Ông Pao được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Cốc Râm, xã Nậm Chảy. 5 năm qua, trên cương vị là Bí thư Chi bộ, ông Pao luôn tận tuỵ, hết lòng vì nhân dân, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Nổi bật là việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động. Để triển khai nhiệm vụ, ông Pao cùng chi ủy bàn bạc, thảo luận, xây dựng nghị quyết phù hợp với thực tiễn của thôn. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, ông cùng các đảng viên tích cực nỗ lực trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền, hiến đất và ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Bí thư Chi bộ thôn Cốc Râm họp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho bà con. Ảnh: Mỹ Anh.

Thôn Cốc Râm có 66 hộ dân, 330 nhân khẩu, gần 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống; đời sống của người dân trong thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, mọi công việc của thôn đều được đưa ra họp bàn, lấy ý kiến công khai, do vậy, người dân luôn thực hiện nghiêm túc.

Để nói người dân nghe, người dân tích cực hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như các việc khác thì bản thân ông Pao và các đảng viên đã tiên phong, gương mẫu thực hiện trước, từ việc nhỏ đến việc lớn. Qua đó, đã góp phần tạo được niềm tin cho người dân đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, từ việc tiên phong, gương mẫu đi đầu, gia đình Bí thư Chi bộ Chấu Khái Pao đã tự nguyện hiến trên 1.300m2 đất nương và đất ruộng để mở rộng đường sản xuất của thôn dài hơn 4km, giúp bà con vận chuyển nông sản được thuận tiện.

Thấy được việc làm của Bí thư Chi bộ, các đảng viên và người dân trong thôn Cốc Râm đều đồng tình hiến đất và đóng góp ngày công lao động thực hiện tiêu chí nông thôn mới với 29 hộ tự nguyện tham gia hiến được 29.300m2 đất và hàng trăm cây cối, hoa màu khi đường làm qua.

Không chỉ tích cực trong xây dựng nông thôn mới, Bí thư Chi bộ Chấu Khái Pao năng động tuyên truyền, vận động động bà con trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Từ định hướng tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền xã.

Bí thư Chi bộ thôn Cốc Râm, xã Nậm Chảy hướng dẫn bà con trong thôn chăm sóc cây chuối. Ảnh: Mỹ Anh.

Ông Chấu Khái Pao, Bí thư Chi bộ thôn Cốc Râm, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, chia sẻ: Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đạt hiệu quả cao, Chi bộ luôn chú trọng việc cụ thể hóa từng chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào điều kiện thực tế của thôn.

Chủ động bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời tìm ra những giải pháp cụ thể giúp người dân tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, tích cực vận động bà con trong thôn chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây chè, trồng chuối, phát triển kinh tế đồi rừng trồng quế và chăn nuôi lợn đen bản địa. Đến nay, bà con trong thôn đang thâm canh 17 ha lúa ruộng, 17 ha chè, gần 60 ha chuối xuất khẩu.

Từ phong trào phát triển kinh tế, đời sống của bà con nhân dân đã nâng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 28,6%.

Chân dung Bí thư Chi bộ thôn Cốc Râm Chấu Khái Pao. Ảnh: Mỹ Anh.



Nhận xét về Đảng viên Chấu Khái Pao, ông Sin Lào Lẻng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương cho hay: ''Bí thư Chi bộ Chấu Khái Pao là một trong những người Bí thư Chi bộ có tinh thần gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế về cây chuối, cây chè theo Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Lào Cai. Đặc biệt tuyên truyền nhân dân đồng thuận xây dựng nông thôn mới…''.

Bí thư Chi bộ thôn phải đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ Bí thư Chi bộ thôn trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ huyện Mường Khương đã tập trung lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc quan tâm, chú trọng, phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ thôn.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Mường Khương đã chỉ đạo các phòng, ban, Hội, đoàn thể huyện tập trung triển khai việc học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, địa phương và xây dựng chương trình hành động bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể ở từng đảng bộ xã, thị trấn đến từng chi bộ thôn.

Phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, qua đó hướng dẫn Bí thư Chi bộ thôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của chi ủy, bí thư và đảng viên trong chi bộ, bảo đảm các yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu thông qua mỗi kỳ sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư Chi bộ thôn trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ...

Những đồi chè trồng từ 3 năm tuổi sẽ bắt đầu cho thu hái búp, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Ảnh: Mỹ Anh.

Hiện nay, huyện Mường Khương có 157 thôn, tổ dân phố. Những năm qua, đội ngũ Bí thư Chi bộ thôn luôn đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Nhiều Bí thư Chi bộ thôn dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, vừa giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", nhiều Bí thư Chi bộ thôn vừa phát huy vai trò trong việc tập hợp quần chúng nhân dân, vừa tham gia phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập và làm theo.

Phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ trong phát triển kinh tế, nhiều đồi chè xanh ngát đang mọc lên ở huyện biên giới Mường Khương (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng với đó, đội ngũ Bí thư Chi bộ các thôn trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò trong việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự.

Nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, căn cứ vào tình hình thực tế của thôn, chi bộ chọn việc phù hợp, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân, từ đó huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất...