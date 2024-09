Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La) xảy ra mưa vừa có nơi mưa rất to; thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân; nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Clip: Phù Yên ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, nhiều nhà dân phải di dời khẩn cấp

Bão số 3 Yagi gây mưa lớn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên (Sơn La), do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, trên địa bàn huyện Phù Yên có mưa vừa có nơi mưa rất to, lượng mưa của các trạm đo mưa đến thời điểm báo cáo tại xã Mường Bang 222,6mm, Sập Xa 173,6mm, Tân Lang 121,8mm, Gia Phù 110,8mm; thời gian mưa to kéo dài đã gây ra lũ trên các dòng suối chính.

Ảnh hưởng do bão số 3, trên địa bàn huyện Phù Yên có mưa vừa có nơi mưa rất to. Ảnh: NDCC

Trao đổi với phóng viên, bà Bạc Cầm Thị Xiêng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Yên cho biết: Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 36 nhà dân; trong đó, xã Tường Hạ có 14 nhà bị sụt lún (03 hộ phải di dời khẩn cấp); xã Quang Huy có 07 hộ phải di dời do nguy cơ sạt lở đất; xã Mường Bang có 05 nhà bị ảnh (03 nhà bị ngập nước, 02 nhà bị sạt lở); xã Tân Lang có 01 nhà bị ngập nước; xã Mường Cơi 03 nhà có nguy cơ sạt lở; xã Mường Thải có 01 hộ bị sạt lở vào nhà phải di dời khẩn cấp; xã Suối Bau có 03 nhà dân bị sạt lở tà luy phải di dời khẩn cấp; xã Nam Phong có 01 nhà bị sạt lở; xã Tân Phong: có 01 hộ bị sạt lở vào nhà phải di dời khẩn cấp.

Các tuyến đường từ Tường Tiến lên Kim Bon bị tắc hoàn toàn do sạt lở đất, Quốc lộ 32b bị sạt lở 1 điểm tại bản suối lèo, Tân Lang. Quốc lộ 43 từ cây xăng xã Tân Phong đi vào bị tắc do sạt lở.

Đất đá sạt vào nhà dân tại huyện Phù Yên.Ảnh: NDCC

Chủ động ứng phó với bão số 3 Yagi

Cũng theo, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Yên, để chủ động ứng phó với mưa bão, ngày 05/9/2024, UBND huyện đã chỉ đạo khẩn tại Công điện số 1481/CĐ-UBND về việc khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024 trên địa bàn huyện Phù Yên. Ngày 06/9/2024, đã thành lập 10 Tổ công tác xuống địa bàn các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, công tác ứng phó với bão số 3, trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các xã, thị trấn thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong đó tập trung: Rà soát kỹ các điểm có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đá. Kiên quyết di chuyển ngay người và tài sản của những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ quét ven sông, suối đến nơi an toàn (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Mưa lớn đã gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông. Ảnh: NDCC

Tổ chức cắm biển cảnh báo những nơi nguy hiểm; nghiêm cấm người dân ra ngoài đường khi không thật sự cần thiết trong thời gian bão đổ bộ. Đối với các xã dọc Sông Đà chỉ đạo nhân dân tranh thủ thu hoạch cá, dằng, néo, di chuyển neo lồng cá đến vị trí an toàn.

Triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên lòng hồ sông Đà; bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện. xử lý nghiêm chủ phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

Mưa lớn khiến nhiều con suối trên địa bàn huyện Phù Yên dâng cao. Ảnh: NDCC

Huy động cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với các lực lượng dân quân tự vệ các xã tổ chức tuyên truyền các biện pháp ứng phó với bão, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị để sẵn sàng huy động khi cần thiết.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến các bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.