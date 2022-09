Lương Sơn (Hòa Bình) ổn định đời sống người dân sau mưa lũ

Đợt mưa lũ ngày 8 và 9/9, tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình), khiến mực nước sông, hồ dâng cao, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân ...





Clip: Mưa lớn khiến nước hồ Quèn Thị dâng cao, nhiều nhà dân thôn Quèn Thị, xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bị ngập sâu trong nước.



Lương Sơn (Hòa Bình) thiệt hại trên 85 tỷ đồng do mưa lũ

Theo số liệu thống kê, mưa lũ trên địa bàn huyện Lương Sơn đã làm 2 người chết do bị lũ cuốn trôi, gồm: Anh Nguyễn Xuân G, (sinh năm 1985), trú ở xã Thanh Cao và bà Triệu Thị C, (sinh 1969) ở xóm Suối Bến, xã Liên Sơn.

Hơn 700 người phải sơ tán khẩn cấp; 148 người bị mắc kẹt dọc sông Bùi đã được giải cứu; hơn 300 ngôi nhà, trụ sở, trường học bị ngập sâu trong bùn nước. Trong đó, có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 5 ngôi nhà bị hư hỏng 30%; gần 500 ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng; trên 5.200 con gia súc, gia cầm bị chết. Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, công nghiệp bị thiệt hại… Ước tính tổng thiệt hại trên 85 tỉ đồng.

Mưa lớn gây ngập úng nhà cửa của người dân huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Minh Chuyên.

Chị Nhiên, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, chia sẻ: Vào chiều ngày (8/9), mưa lớn khiến nước lên rất nhanh chỉ trong khoảng 20 phút nước đã ngập vào nhà. Do vậy, gia đình tôi hô hào mọi người cùng giúp khiêng được mỗi tủ lên cao, nhiều vật dụng khác bị ngập hết. Người dân chúng tôi chỉ biết chạy lên khu vực cao để đứng mà không kịp phản ứng gì cả. Gia đình tôi thiệt hại rất lớn, đồ đạc bị trôi, hư hỏng rất nhiều. Ngay sau khi mưa tạnh, nước cũng rút hẳn, gia đình tôi đã dọn dẹp lại nhà cửa, phun khử xung quanh để đảm bảo vệ sinh.

Ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương, cho biết: Trận mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của nhân dân… Trong đó, trên 100 hộ dân thôn Quèn Thị đã bị cô lập hoàn toàn do nước hồ Quèn Thị dâng cao, nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước làm thiệt hại tài sản, vật nuôi, khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn; khoảng 30 ha lúa bị ngập.

Để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị cô lập xã đã phối hợp cùng đoàn công tác của huyện Lương Sơn hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp người dân ổn định cuộc sống. Ngoài ra, những diện tích hoa màu bị thiệt hại của người dân không thể khôi phục được xã đang tập trung rà soát thống kê số liệu chi tiết để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

Người dân huyện Lương Sơn (Hòa Bình) khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ảnh: Minh Chuyên.

Theo ông Nguyễn Văn Khiên, đến thời điểm này nước đã rút, UBND xã đã tập trung chỉ đạo cán bộ xã xuống các thôn rà soát, thống kê thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh để sớm ổn định đời sống.

Hàng trăm học sinh vẫn chưa thể đến lớp

Trận mưa lớn ngày 8/9 đã khiến nhiều địa bàn thuộc huyện Lương Sơn chìm trong biển nước, mưa lớn dồn dập đã gây ngập 6 Trường Mầm non tại các xã Tân Vinh, Cao Thắng, Tân Thành, Hợp Châu, Liên Sơn, Tiến Sơn; 3 trường TH&THCS thuộc các xã Tiến Sơn, Trung Sơn, Tân Thành.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Lương Sơn (Hòa Bình), thông tin: Đến hôm nay (12/9), 8 Trường Mầm non, TH&THCS trên địa bàn huyện Lương Sơn đã cho học sinh trở lại học bình thường. Tuy nhiên, hàng trăm học sinh của Trường Mầm non xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn vẫn chưa thể cho học sinh đi học trở lại. Đây là một trong những trường bị ngập nặng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, do vậy, ngay sau khi nước rút dần để lại lớp bùn dày đặc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và các thầy cô giáo cùng phụ huynh đã tập trung dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ. Dự kiến, ngày (13/9), khi thời tiết nắng lên, lớp học khô ráo, các em học sinh của Trường Mầm non xã Tân Vinh sẽ đi học trở lại.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân xã Cao Dương bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: V.K.

Lương Sơn là một trong những huyện của tỉnh Hòa Bình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng huy động lực lượng, máy xúc tổ chức san gạt, dọn dẹp đất đá tại các điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn A, đường X2 và một số tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn bị ách tắc do mưa lũ, đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng y tế hướng dẫn người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, phun khử khuẩn để đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ, úng ngập.

Bên cạnh đó, Điện lực Lương Sơn cũng điều động cán bộ, công nhân xuống các địa phương để khắc phục sự cố điện. Đến nay, hầu hết các địa phương trên địa huyện đã có điện trở lại. Đối với các công trình xây dựng cơ bản, hồ đập, cầu, cống bị hư hỏng, huyện đã yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các nhà thầu khẩn trương khắc phục hậu quả.

Người dân tập trung san gạt bùn đất tồn đọng sau lũ, đảm bảo giao thông đi lại an toàn. Ảnh: Thanh Hoàn.

Cùng với đó, huyện Lương Sơn đã thành lập đoàn tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình bị sập nhà tại xóm Vai Đào, xã Cao Sơn và đến thăm hỏi, chia buồn gia đình các nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao và xóm Suối Bến, xã Liên Sơn.

Hiện, thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các địa phương cần chủ động ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện đảm bảo cho công tác ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra. Phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn các xã, thị trấn phối hợp chỉ huy ứng phó các tình huống. Tổ chức rà soát, kiểm tra tại các khu vực có mưa lớn và sạt lở; cắm biển cảnh bảo nguy hiểm, cấm người dân qua lại tại các khu vực ngầm tràn nguy hiểm khi có mưa lũ lớn.

Người dân cần hết sức đề phòng các tình huống nguy hiểm, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt, không được liều lĩnh cố vượt qua các ngầm tràn khi có mưa lũ, nước chảy xiết hoặc có cảnh báo nguy hiểm của cơ quan chức năng.