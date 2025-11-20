Lũng Cú "siết" quy hoạch xây dựng, bảo tồn bản sắc văn hóa làng du lịch giai đoạn mới

Lũng Cú ra mắt mô hình quản lý "đa thành phần – bám cơ sở"

Chủ tịch UBND xã Lũng Cú Trần Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 6/11/2025 về việc thành lập "Tổ quản lý Xây dựng, bảo tồn và phát triển làng du lịch trên địa bàn xã Lũng Cú, giai đoạn 2025 - 2030".

Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên nền tảng bảo tồn giá trị văn hóa bản địa.

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú - Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Tuệ Linh.

Điểm nổi bật của quyết định này là cơ cấu nhân sự của Tổ quản lý được xây dựng theo hướng "thực chiến" và bám sát địa bàn. Tổ công tác do ông Ma Doãn Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, cùng sự tham gia của lực lượng Công an xã, cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú và đại diện các phòng ban chuyên môn như Văn hóa - Xã hội, Kinh tế.

Đáng chú ý, để công tác quản lý đi sâu vào đời sống, thành phần tổ công tác có sự tham gia trực tiếp của hệ thống chính trị thôn bản, điển hình là Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn Lô Lô Chải – Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.

Sự tham gia của những người có uy tín tại thôn như ông Vàng Dỉ Tình - Bí thư Chi bộ, hay ông Sình Dỉ Gai - Trưởng thôn được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động người dân.

Bảo tồn kiến trúc và văn hóa

Trong bối cảnh nhiều địa phương đánh mất bản sắc vì phát triển du lịch ồ ạt, nhiệm vụ của Tổ quản lý tại Lũng Cú được xác định rất rõ ràng. Theo đó, đơn vị này không chỉ chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các hoạt động xây dựng và khai thác du lịch, mà còn phải kiểm soát chặt chẽ về kiến trúc.

Cụ thể, Tổ sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân trong việc cải tạo, chỉnh trang nhà ở, các điểm homestay, khu vệ sinh và cảnh quan chung. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo mọi hoạt động xây dựng hạ tầng du lịch phải phù hợp với quy hoạch và giữ gìn được bản sắc kiến trúc truyền thống.



Bên cạnh yếu tố "cứng" là hạ tầng, nhiệm vụ "mềm" về văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Tổ quản lý có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể như: phong tục tập quán, trang phục truyền thống, lễ hội, nghề thủ công và văn nghệ dân gian.

Đồng thời, phối hợp xây dựng hương ước, quy ước gắn với du lịch cộng đồng, hướng tới môi trường ứng xử văn minh, thân thiện.



Cùng với đó, Tổ cũng sẽ đề xuất các chính sách hỗ trợ, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch, dự án xây dựng và phát triển làng du lịch cộng đồng.

Mặt khác, để đảm bảo môi trường du lịch bền vững, Tổ quản lý cũng được giao quyền hạn kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh lưu trú và dịch vụ trên địa bàn. Các vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được kiểm soát chặt chẽ dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, với sự tham gia trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị xã, từ Công an, Y tế đến các cán bộ thôn. Đây được xem là cam kết mạnh mẽ của chính quyền xã Lũng Cú trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030.