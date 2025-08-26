Lực lượng quân đội, công an tiên phong, xung kích trong thực hiện phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Quân đội huy động hơn 2.000 tỷ, 150.000 lượt chiến sĩ tham gia

Chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm của lực lượng quân đội trong triển khai phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, không chỉ mang lại giá trị vật chất, mang lại mái ấm kiên cố cho người dân mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân trên khắp cả nước.

Trong nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua trên cả nước, hoạt động này thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, sâu rộng, có sức lan tỏa sâu sắc, thu hút được hưởng ứng của toàn xã hội, trong đó có cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, quân đội đã huy động trên 2.000 tỷ đồng và cùng với 150.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 63.000 lượt phương tiện tham gia giúp đỡ xây dựng cho nhân dân. Ảnh: Nhật Bắc

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời các văn bản hướng dẫn đến tất cả các đơn vị trong toàn quân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cả nước tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và lực lượng vũ trang. Việc xây dựng mỗi mái nhà là một ấm tình thương, biểu tượng cho tình đoàn kết quân dân.

Trong 2 năm từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2025, quân đội đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa hơn 35.000 căn nhà bao gồm nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa. Đặc biệt thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ, quân đội đã huy động trên 2.000 tỷ đồng và cùng với 150.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 63.000 lượt phương tiện tham gia giúp đỡ xây dựng cho nhân dân.

Các nguồn lực này được huy động từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang toàn quân, đặc biệt là vai trò của một số đơn vị trong quân đội như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng như một số cơ quan, đơn vị khác trong toàn quân đã chung tay, đồng lòng, giúp sức để thực hiện tốt phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Gào, TP. Pleiku (Gia Lai) hồi tháng 2/2025. Ảnh: Anh Huy

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là dựng lên những mái nhà mới mà còn dựng lên niềm tin, thắp sáng hy vọng. Đây là nhân tố củng cố thế trận lòng dân - nhân tố quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cho hay, trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ chiến sĩ toàn quân. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn cả nước, tiếp tục làm tốt các nội dung của phong trào thi đua Thủ tướng đã phát động, góp phần xây dựng điểm tựa vững chắc cho nhân dân, thể hiện rõ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của nhân dân, vì nhân dân chiến đấu.

"Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an"

Còn đối với lực lượng Công an nhân dân trong huy động nguồn lực hỗ trợ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025, đề cao trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, quyết lòng, quyết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với khát vọng đưa đất nước phát triển bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, với phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, tăng cường, khẩn trương triển khai quyết liệt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã chủ động vận động các nguồn kinh phí, phối hợp với các địa phương xây dựng tổng số trên 30.100 căn nhà, nhiều trường học, điểm trường, bệnh viện với tổng chi phí trên 1.600 tỷ đồng.

Với phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025, toàn lực lượng Công an nhân dân đã vào cuộc với tinh thần tự tâm, tự nguyện, tự lực. Tổ chức ra quân đồng loạt, vượt qua tất cả các khó khăn, đồng sức đồng lòng, triển khai khẩn trương, hành động quyết liệt, bảo đảm các chương trình làm rất kịp thời, đi rất nhanh, về đích rất sớm. Hoàn thành vượt mức phong trào thi đua với tổng kinh phí trên 748 tỷ đồng. Trong đó, Chính phủ giao cho Bộ Công an huy động 362 tỷ, tương đương gần 12.000 căn nhà, vượt 106% chỉ tiêu được giao.

Bộ Công an cũng đã vận động cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ cho hai tỉnh Cao Bằng và Lai Châu và tiếp tục vừa rồi hỗ trợ bổ sung cho tỉnh Cao Bằng 13 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ thêm 6 địa phương hoàn thành xây dựng gần 6.000 căn nhà với tổng kinh phí hơn 373 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn hỗ trợ hàng nghìn tấn nguyên vật liệu xây dựng cùng nhiều xe, thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho người dân và có trên 27.000 lượt cán bộ chiến sĩ tình nguyện tích cực tham gia với hơn 5.000 ngày công hỗ trợ quá trình xây dựng nhà, lan tỏa mô hình ba bám, bốn cùng với nhân dân.

Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị cùng tham gia dọn dẹp, vệ sinh và sửa chữa nhà ở cho các trường hợp gia đình có nhà dột nát, nhà tạm trên địa bàn tỉnh hồi tháng 2/2025. Ảnh: Trần Tuấn

Để đạt được kết quả trên, Bộ Công an đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị tài trợ, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên tinh thần tự nguyện, vì cộng đồng, trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt với tinh thần "nhường cơm sẻ áo, tương thân tương ái, hết mình phục vụ nhân dân", toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã tự nguyện ủng hộ hai ngày lương hỗ trợ kinh phí triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.

Bên cạnh đó, đã trao đổi, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cung cấp vật liệu xây dựng, nhà thầu thi công để hỗ trợ, miễn giảm chi phí vận chuyển, công xá lắp đặt, bán giá gốc nguyên vật liệu cho người dân. Qua đó, nhiều ngôi nhà được tăng suất đầu tư, bảo đảm khang trang, kiên cố hơn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân.

Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt, xây dựng trường học tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị và tiếp tục rà soát những hộ gia đình khó khăn về nhà ở để hỗ trợ, bảo đảm người dân có một mái ấm yêu thương, điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.

