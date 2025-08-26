Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Nông lâm kết hợp làm du lịch, cách làm mới cho vùng cao phát triển

Tiềm năng từ phát triển mô hình nông lâm kết hợp với du lịch sinh thái

Trong 2 ngày (25 và 26/8), tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề: “Phát triển mô hình nông lâm kết hợp gắn với du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái”.

Dự diễn đàn có đại diện Cục lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Sơn La; cán bộ và kỹ thuật các Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La; Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ; Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp Lào Cai và 120 nông dân, HTX đến từ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ.

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Mô hình nông lâm kết hợp đã phát triển đa dạng tại Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng trung du và miền núi. Với 5 nhóm mô hình chính: Lâm-nông, lâm-quả-chăn nuôi, lâm-dược liệu, nông-lâm-thủy sản và nông lâm kết hợp gắn với du lịch sinh thái, đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt.

Nhiều nơi đã bắt đầu hình thành các chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, tạo ra các sản phẩm OCOP có khả năng truy xuất nguồn gốc. Mô hình nông lâm kết hợp trở thành giải pháp bền vững, không chỉ giúp cải thiện sinh kế cho người dân mà còn góp phần tích cực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các nhà quản lý, chuyên gia giải đáp những ý kiến thắc mắc của nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Phát triển mô hình nông lâm kết hợp gắn với du lịch sinh thái

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm xây dựng mô hình nông lâm kết hợp bền vững, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa; việc xây dựng cơ chế, chính sách và các hình thức hỗ trợ để duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình nông lâm kết hợp.

Khám phá cơ hội và tiềm năng phát triển nông lâm kết hợp gắn với du lịch sinh thái gắn với du lịch sinh thái, thúc đẩy kinh tế xanh và phù hợp với các cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả, đưa ra các giải pháp phát triển mô hình.

Mô hình nông lâm kết hợp làm du lịch góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định mô hình nông lâm kết hợp là một phương thức canh tác hiệu quả, giải pháp chiến lược để phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Hệ thống khuyến nông đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình. Chính vì vậy cần hoàn thiện chính sách, bổ sung các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm bền vững, nhằm khuyến khích nông dân nhân rộng mô hình.

Mô hình nông lâm kết hợp làm du lịch góp phần bảo vệ bảo vệ môi trường sinh thái. Ảnh: Văn Ngọc

Quan tâm đầu tư hạ tầng cho các vùng nông lâm kết hợp và các tiện ích du lịch như homestay, điểm dừng chân và giúp phát triển các dịch vụ phụ trợ, tăng giá trị du lịch và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình và đánh giá khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon, cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu số, sẽ là nền tảng vững chắc để mô hình nông lâm kết trở thành giải pháp quan trọng.

Thông qua diễn đàn sẽ giúp các cơ quan chuyên môn và các địa phương đưa ra được nhiều giải pháp trong việc đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ vốn vay ưu đãi và tăng cường đào tạo, thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang hàng hóa.