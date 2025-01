Lo ngại nguồn cung, giá cà phê tăng kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 24/1: Giá cà phê đạt mức cao kỷ lục

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 tiếp tục tăng 0,55% (tương ứng 30 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 5.482 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 0,65% (35 USD/tấn), chốt ở mức 5.423 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 tăng 0,61% (2,1 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, lên mức kỷ lục 343,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 chốt ở mốc 340,1 US cent/pound, tăng 0,67% (2,25 US cent/pound).

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ 200 đồng/kg, song với những ngày tăng vừa qua, giá đã vượt xa ngưỡng kỷ lục 120.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch trong khoảng 123.500 - 124.500 đồng/kg. Giá cà phê tại Việt Nam tăng mạnh trong tuần này, theo đà tăng giá cà phê trên sàn quốc tế, mặc dù giao dịch trong nước được phản ánh khá chậm chạp.

Giá cà phê tương lai trên Sàn ICE tăng lên mức cao kỷ lục do nhu cầu mạnh và lo ngại nguồn cung từ các nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Tổng cộng 5 phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 đã tăng 593 USD/tấn và cách không quá xa mức kỷ lục 5.565 USD/tấn đạt được vào cuối tháng 11 năm ngoái. Giá cà phê Robusta tăng do lo ngại nguồn cung gián đoạn khi Việt Nam - quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới - sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Còn những lo ngại về nguồn cung từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil đang hỗ trợ giá, trong khi lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận tại Sàn ICE càng gia tăng áp lực. Triển vọng về một vụ mùa cà phê không như kỳ vọng ở Brazil dẫn đến nguồn cung khan hiếm đã thúc đẩy hoạt động mua vào từ các quỹ đầu tư.

Theo các chuyên gia, nguồn cung sẽ khan hiếm, không có cách nào tránh khỏi điều đó. Không còn nhiều cà phê trong tay nông dân, trong khi một số thương nhân và trung gian vẫn còn một ít hàng để bán. Sự dễ tổn thương của thị trường còn gia tăng với lượng cà phê Arabica được chứng nhận tại ICE hiện đang giảm sau khi tăng vào cuối năm ngoái. Hiện chỉ có một lượng nhỏ cà phê đang chờ được đánh giá để bổ sung. Không có nhiều cà phê để giao dịch trên sàn.

Giá cà phê trong nước được các chuyên gia trong ngành dự báo tiếp tục tăng nhẹ trong những ngày tới, đặc biệt là khi nguồn cung từ Việt Nam chậm lại do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung hạn chế.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 1/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 73.818 tấn, trị giá 399,4 triệu USD, giảm 4,8% về lượng và 3,6% về trị giá so với nửa cuối tháng trước, đồng thời giảm 29% về lượng nhưng tăng tới 77,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi bội thu kỷ lục trong năm 2024, cà phê - loại hạt thế mạnh của Việt Nam - mở hàng xuất khẩu trong 15 ngày đầu năm 2025 đã thu về gần 10.000 tỷ đồng.