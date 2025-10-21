Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng

Sẵn sàng cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp xã được tổ chức lần thứ hai, sau thành công của mùa lễ hội đầu tiên năm 2024. Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, mở ra không gian phát triển mới, giàu tiềm năng hơn cho vùng đất Miền Đồi. Sự kiện là dịp để tôn vinh giá trị lao động của người dân, đồng thời quảng bá văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường trong không gian mới của tỉnh Phú Thọ.

Ruộng bậc thang ở Miền Đồi, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ có vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, có sức hút với du khách gần xa. Ảnh Hương Lan.

Theo ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết, đến thời điểm giữa tháng 10, mọi khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức lễ hội đã kiểm tra thực tế toàn bộ các khu vực diễn ra phần lễ và phần hội. Các hạng mục như hệ thống sân khấu, âm thanh, trang trí, bãi đỗ xe, cùng công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều được triển khai đúng tiến độ, hướng đến sự an toàn, ấn tượng và đậm đà bản sắc.

Theo kế hoạch, điểm nhấn của lễ hội là nghi thức “Lễ mừng cơm mới”. Đây là nghi lễ rước vía lúa mang ý nghĩa tạ ơn trời đất và tổ tiên, được tổ chức từ chiều 24/10 đến sáng 25/10 tại đồi Mâm Xôi. Nghi thức linh thiêng, gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp của người Mường này, được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 200 người gồm nghệ nhân, người có uy tín và bà con các xóm.

Ban Tổ chức lễ hội và lãnh đạo các ban, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, xã Thượng Cốc năm 2025. Ảnh Hương Lan.

Bên cạnh đó, phần hội sẽ bừng sáng với màn trình diễn 200 Chiêng Mường. Đây là màn hòa tấu của các nghệ nhân phụ nữ đến từ 28 xóm trong xã, hứa hẹn tạo nên bản giao hưởng núi rừng hùng vĩ vang vọng giữa không gian ruộng bậc thang vàng óng.

Du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian như đánh mảng, bóng chuyền nam , cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng, tham quan cảnh đẹp Miền Đồi, ngắm bình minh và hoàng hôn trên những thửa ruộng bậc thang.

Khu trưng bày sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực vùng Mường cũng được đầu tư đa dạng. Sẽ có 9 gian hàng giới thiệu nông sản, hàng thủ công và món ăn đặc trưng từ 7 xã vùng Lạc Sơn và doanh nghiệp địa phương. Chương trình đêm giao lưu văn nghệ tối 25/10 sẽ quy tụ các tiết mục hát múa ca ngợi quê hương, đất nước và văn hóa Mường.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025 còn là lời khẳng định cho chiến lược phát triển du lịch của Thượng Cốc - lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, khai thác du lịch làm động lực. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.