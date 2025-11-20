Lào Cai: Tái hiện chợ Cốc Lếu xưa

Chương trình “Tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa”. Ảnh: Phường Lào Cai.

Chợ Cốc Lếu nằm ở trung tâm phường Lào Cai, là điểm mua sắm và thăm quan hút khách ở Lào Cai.

Tại đây, du khách và người buôn bán có thể mua được rất nhiều hàng hóa đa dạng về chủng loại như thủ công mĩ nghệ, hàng gia dụng, đồ điện tử cho đến hàng thực phẩm, mỹ phẩm, thảo dược và các loại rau củ quả, đặc sản của địa phương...

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Nhất, Chủ tịch UBND phường Lào Cai khẳng định: Festival Sông Hồng – Lào Cai 2025 không chỉ là ngày hội văn hóa – du lịch quy mô lớn mà còn là dịp tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa vùng sông Hồng.

Trong đó, chương trình “Tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa” mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc khi khơi dậy ký ức về chợ Cốc Lếu – hình thành từ đầu thế kỷ XX, từng là đầu mối giao thương nhộn nhịp bên bờ sông Hồng, nơi hội tụ sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc và thương nhân hai bên biên giới Việt – Trung.

Việc phục dựng không gian chợ cổ không chỉ tái hiện nét đẹp sinh hoạt thương mại truyền thống mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa; nuôi dưỡng niềm tự hào về lịch sử phát triển của vùng đất Lào Cai.

Các đại biểu tham khu vực triển lãm ảnh chợ Cốc Lếu xưa. Ảnh: Phường Lào Cai.

Diễn ra từ 18 – 24/11/2025, chương trình mang đến hàng loạt hoạt động phong phú, với 12 gian chợ cổ tái hiện không gian giao thương truyền thống; không gian ẩm thực và nghề thủ công; biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn đường phố; ngày hội nông sản OCOP; hoạt động trải nghiệm – sân chơi, cuộc thi dành cho học sinh.

Không gian đa sắc này hứa hẹn đem đến cho du khách và Nhân dân những trải nghiệm độc đáo, sống động; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người Lào Cai thân thiện, hiếu khách; thúc đẩy du lịch – thương mại, tiêu thụ sản phẩm địa phương và tạo nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa mang dấu ấn riêng của phường Lào Cai.

Chương trình “Tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa” là minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân phường Lào Cai trong việc gìn giữ, trân trọng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống – để quá khứ đẹp đẽ tiếp tục sống trong hiện tại và lan tỏa tới tương lai.