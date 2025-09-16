Lạng Sơn giảm nghèo bền vững, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu qua từng năm là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn.

Những kết quả ấn tượng về giảm nghèo ở xứ Lạng

Bà Đinh Thị Thu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho hay: Năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn có 23.511 hộ nghèo chiếm 12,2%, số hộ cận nghèo là 23.247 hộ chiếm 12,06%; đến hết năm 2024 toàn tỉnh chỉ còn 6.912 hộ nghèo, chiếm 3.36% và số hộ cận nghèo là 16.451 hộ, chiếm 8%. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2024 giảm bình quân là 2.95%.

Bà Đinh Thị Thu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Nghĩa

Tính trung bình, mỗi năm tỉnh Lạng Sơn giảm được 2,95% hộ nghèo và 4,3% tỷ lệ nghèo đa chiều (bao gồm cả hộ nghèo và cận nghèo). Đây là một thành tích đáng ghi nhận, cho thấy hiệu quả của các chính sách và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc cải thiện đời sống người dân.

Thành công này không phải là ngẫu nhiên, đó là kết quả của một quá trình chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Với vai trò là cơ quan thường trực, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh Lạng Sơn để ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết những vấn đề cấp bách cho các hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, đất sản xuất, khám chữa bệnh, học tập và vay vốn….

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo từ cấp tỉnh đến cơ sở. Ảnh: Hoàng Nghĩa

Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, có sự chuyển biến tích cực, thôi thúc ý chí tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Nâng cao năng lực cán bộ, đảm bảo hiệu quả bền vững

Trong công tác giảm nghèo, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn cho năm 2025. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo thêm từ 2–2,5%, theo đúng mục tiêu được giao tại Quyết định số 934/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự tập huấn về công tác giảm nghèo do Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn tổ chức. Ảnh: Hoàng Nghĩa

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các Hội nghị tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo từ cấp tỉnh đến cơ sở là nhiệm vụ then chốt.

Không chỉ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, mà các nội dung trong Hội nghị tập huấn trong công tác giảm nghèo ở Lạng Sơn còn tập trung vào việc xác định các hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người lao động thu nhập thấp… Để từ đó xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững.

Những nội dung về: Hướng dẫn một số nội dung giám sát; Hướng dẫn quy trình, kỹ năng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hướng dẫn công tác truyền thông về giảm nghèo cũng được xem là "chìa khóa" giúp cán bộ cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo chương trình đi vào thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, cùng với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân, Lạng Sơn có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vào việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2025.

Thành công trong công cuộc giảm nghèo không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng một Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.