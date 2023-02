Lai Châu: Thiếu tiền tiêu, hai đối tượng rủ nhau xuống phố cướp giật tài sản

Công an TP. Lai Châu (Lai Châu) vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ bán vé số.

Trước đó, khoảng 18h10p ngày 1/2, chị N.T. Hoài (29 tuổi), trú tại xã San Thàng, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu đang bán vé xổ số tại đường Trần Đại Nghĩa (cạnh Chợ Đông Phong) tổ 26, phường Đông Phong, TP. Lai Châu đã bị 2 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda wave màu xanh không rõ biển kiểm soát đã cướp giật 1 túi xách. Bên trong túi xách có: 1,7 triệu đồng, 1 tập vé xổ số, 80 vé xổ số mệnh giá 10 nghìn đồng, 94 vé xổ số mệnh giá 5 nghìn đồng và 1 con dấu ghi mã Hoài 243.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an thành phố Lai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) và Công an xã Thèn Sin, huyện Tam Đường (Lai Châu) nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống hiện trường xác minh, thực hiện các biện pháp để điều tra, làm rõ.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Đến 22h40p cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản trên là Vàng Văn Thương (23 tuổi) và Hoàng Văn Cương (20 tuổi), cả 2 đều trú tại bản Na Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu honda wave, biển kiểm soát 25B1-83.536 và số tiền 759 nghìn đồng; qua test nhanh 2 đối tượng trên điều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Thương và Cương khai nhận, do thiếu tiền tiêu sài nên đã bàn nhau xuống thành phố Lai Châu cướp tài sản. Sau khi cướp được số tiền trên, 2 đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Lai Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.