Mường Tè: Liên tiếp bắt giữ tội phạm truy nã, trộm cắp tài sản

Ngày 30/1, Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản và truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 29/1, nhận được trình báo của ông Pờ Trừ Po, trú tại bản Là Ú Cò, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Lai Châu) về việc bị kẻ gian cạy tủ gỗ đựng quần áo trong nhà lấy trộm số tiền 91 triệu đồng.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 30/1, Công an huyện Mường Tè đã xác minh, phối hợp với Công an xã Ka Lăng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994), quê quán xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, hiện đang sinh sống tại bản Mé Gióng, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: ANLC)

Tai cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu thừa nhận đã trộm cắp 91 triệu đồng của ông Po và đem đi chôn dưới gốc cây ở bìa rừng.

Hiện, lực lượng chức năng đã bắt tạm giữ đối tượng Hiếu để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi và thu giữ số vật chứng nêu trên.

Đối tượng truy nã Lỳ Mò So tại cơ quan Công an. (Ảnh: ANLC)

Cũng trong ngày 30/1, các đội nghiệp vụ Công an huyện Mường Tè phối hợp với Công an xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè đã bắt đối tượng truy nã Lỳ Mò So (53 tuổi), trú tại xã Pa Vệ Sủ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo Quyết định truy nã số 08 ngày 25/9/2020 của Công an huyện.