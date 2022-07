Lai Châu: Thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Chiều 21/7, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã đi thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Trong dịp này đoàn công tác UBND huyện Than Uyên, Lai Châu đã đến thăm gia đình ông Lò Văn Lắm, thăm gia đình ông Lò Văn Dăm là thân nhân liệt sỹ ở bản Khá, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, Lai Châu.



Công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được các cấp chính quyền và người dân huyện Than Uyên, Lai Châu hết sức quan tâm. Ảnh Bảo Anh

Đến thăm gia đình thương binh Hoàng Văn Nguyên ở bản Nà Khương, xã Tà Mung, huyện Than Uyên. Thăm gia đình mẹ Liệt Sỹ Tòng Thị Món ở bản Nà Đình, xã Mường Kim.

Tại các gia đình đến thăm đoàn công tác UBND huyện Than Uyên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và trao quà của Chủ tịch nước, quà của các cấp chính quyền huyện Than Uyên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao to lớn của các thương, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc... (Ảnh Bảo Anh)

Đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Các gia đình đều bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.