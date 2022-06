Lai Châu: Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được tỉnh Lai Châu tổ chức sáng nay (23/6) theo hình thức trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP) 6 tháng đầu năm và giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2022. Tình hình thực hiện vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trình dự thảo báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bảo Anh

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,15% (kế hoạch 7,7%), trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,43%; công nghiệp và xây dựng tăng 15,6%; dịch vụ tăng 5,61%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 13,08 triệu USD, bằng 25,7% kế hoạch. CPI bình quân tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu NSĐP 6 tháng đầu năm ước đạt 5.816.600 triệu đồng, đạt 77% so với dự toán Trung ương giao, đạt 74% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi NSĐP ước thực hiện 3.484.867 triệu đồng, đạt 45% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021.

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 2.004.128 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm 15/6/2022 là 856.955 triệu đồng, bằng 45,26% kế hoạch giao chi tiết, tăng 4,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% kế hoạch giao như: Văn phòng Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các huyện: Tam Đường, Nậm Nhùn, Than Uyên…

Điểm cầu các huyện, thành phố tại Hội nghị trức tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bảo Anh



6 tháng cuối năm, tỉnh Lai Châu tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Rà soát các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, dự kiến khó đạt trong năm 2022, có giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Chuẩn bị tốt việc xây dựng các nội dung trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh theo kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; nâng cao tiêu chí về nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai trồng rừng mới năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh trên không gian số thuộc chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2022. Tiếp tục triển khai các bước thiết lập cơ chế hợp tác về thương mại giữa Sở Công Thương tỉnh Lai Châu với Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hoàn thiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tập trung chuẩn bị các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận các nội dung: Đẩy mạnh thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; một số giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của Lai Châu để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch mạo hiểm. Giải pháp phát triển các sản phẩm chủ lực lĩnh vực nông nghiệp gắn liên kết với nhà đầu tư, nhất là cây dược liệu, sâm Lai Châu trên địa bàn huyện Mường Tè...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, các huyện, ngành trực tiếp gặp gỡ, đề xuất, tháo gỡ khó khăn để có những hỗ trợ cho các doanh nghiệp vào địa bàn đầu tư, nhất là những doanh nghiệp có khả năng đầu tư và bao tiêu sản phẩm. Có kế hoạch rà soát quỹ đất, nơi có tiềm năng và quan tâm tới công tác giải phóng mặt bằng. Cần chú trọng cải tiến mẫu mã và xây dựng giá thành các sản phẩm OCOP phù hợp. Tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và quan tâm việc mở cửa khẩu trên địa bàn huyện Mường Tè. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; phát động cuộc thi tìm hiểu bằng tiếng Anh, tiếng Trung nhằm phát động phong trào học ngoại ngữ. Rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 mũi 4 trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ tỉnh; triển khai nhiều giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...