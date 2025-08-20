Lai Châu: Sin Suối Hồ tập trung phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Kinh tế xã Sin Suối Hồ tăng trưởng khá

Đảng bộ xã Sin Suối Hồ vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Sin Suối Hồ được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Nậm Xe, Thèn Sin và Sin Suối Hồ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Sin Suối Hồ đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37,78 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm.

150 đại biểu đại diện cho cho 573 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Sin Suối Hồ dự Đại hội đại biểu lần thứ I. (Ảnh: Khánh Quang)

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, toàn xã hiện có 6/9 trường đạt chuẩn quốc gia; chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo…

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Sin Suối Hồ đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sin Suối Hồ lần thứ I. (Ảnh: Khánh Quang)

Sin Suối Hồ tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025-2030, để đưa Sin Suối Hồ trở thành xã văn minh, hiện đại và nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh, Đảng bộ xã cần khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, coi đây là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp thông minh, sản xuất hàng hóa tập trung; hình thành các sản phẩm OCOP đặc trưng, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của Sin Suối Hồ gắn với phát triển dịch vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Khánh Quang)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, xã Sin Suối Hồ cũng cần chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút các dự án thương mại dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu ngân sách; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện và giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình có công, đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế…

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Ông Trịnh Văn Đoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sin Suối Hồ, nhiệm kỳ 2025-2030.