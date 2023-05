Lai Châu: Phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi lội - phòng, chống đuối nước

Chiều ngày 27/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với một số sở, ngành tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2023.

Lai Châu: Phát động phong trào tập luyện môn bơi năm 2023

Theo đó, lễ phát động Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2023 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Công an, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu tổ chức vào chiều ngày 27/5.

Dự Lễ phát động có đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố Lai Châu…

Chiều ngày 27/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với một số sở, ngành tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2023. Ảnh: Tuấn Hùng

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, cộng đồng về phòng, chống đuối nước.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, an toàn trong môi trường nước và bơi an toàn cho trẻ em, đoàn viên thanh niên, học sinh. Việc tập luyện môn bơi, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em, đoàn viên thanh niên, học sinh cộng đồng và mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, giới tính đều có thể tham gia tập luyện.

Phong trào tập luyện môn bơi góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước.

Các huấn luyện viên hướng dẫn kỹ năng bơi ngay sau lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2023 tại Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Mạnh Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hơp với các cấp, các ngành trong việc xây dựng và đưa ra nhiều giải pháp để triển khai dậy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh như tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Ông Hùng chia sẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước, an toàn trong môi trường nước và xây dựng các mô hình an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định của pháp luật về an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đoàn viên thanh niên, học sinh.

Đồng thời ông Hùng mong muốn các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ an toàn trong môi trường nước; phát triển phong trào dạy bơi, tập bơi an toàn, giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, đoàn viên thanh niên, học sinh…