Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu vừa phối hợp với Cục An toàn thực phẩm tổ chức Hội thảo chuyên đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với cộng đồng.

Hơn 300 hội viên, phụ nữ tham gia hội thảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách

Tham gia hội thảo chuyên đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với cộng đồng, có: Tiến sỹ Trần Thị Thu Liễu - Phó Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông (Cục An toàn thực phẩm), bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Giáo sư, tiến sỹ Lê Bạch Mai - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, đại diện lãnh đạo, các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, thành phố Lai Châu và trên 300 hội viên, phụ nữ thành phố Lai Châu.

Quang cảnh hội thảo chuyên đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với cộng đồng. (Ảnh: N.D)

Tại hội thảo chuyên đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách đối với cộng đồng, tiến sỹ Trần Thị Thu Liễu và Phó Giáo sư, tiến sỹ Lê Bạch Mai đã chia sẻ về: Thực trạng an toàn thực phẩm ở Việt Nam, những hiểu lầm thường gặp về dinh dưỡng và thực phẩm; Vai trò của thực phẩm và an toàn thực phẩm; Nhu cầu về chất dinh dưỡng (chế độ về chất dinh dưỡng hợp lý cho các thành viên trong gia đình); Chế độ ăn uống cân đối (cân đối giữa 3 chất sinh năng lượng trong chế độ ăn: protein, chất béo, carbohydrate...

Hội thảo thu hút hơn 300 hội viên, phụ nữ thành phố Lai Châu tham gia. (Ảnh: N.D)

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã giải đáp thắc mắc của một số hội viên, phụ nữ thành phố Lai Châu về an toàn thực phẩm: Chế biến mì ăn liền đúng cách, ăn mì có khó tiêu không?

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn mọi người lựa chọn thực phẩm an toàn cũng như thực hành dinh dưỡng đúng cách trong bữa ăn hàng ngày cho gia đình và bản thân.