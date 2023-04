Lai Châu nâng cao vai trò, trách nhiệm về an toàn thực phẩm

Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

Nâng cao vai trò, trách nhiệm về an toàn thực phẩm

Để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 và trong thời gian tiếp theo, ông Bùi Tiến Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu đề nghị, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm toàn diện về công tác an toàn thực phẩm.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của tỉnh, Chỉ thị của Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Dự lễ phát động có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo thành phố Lai Châu; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đến công tác an toàn thực phẩm của tỉnh, lực lượng vũ trang… Ảnh Tuấn Hùng

Cùng với đó, các ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; xác định rõ trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.



Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin rộng rãi về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao; các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ông Bùi Tiến Thanh Đồng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp tích cực chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương; tăng cường phối hợp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tuyên truyền, phổ biến vận động người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn; nói không với thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm kém chất lượng. Các địa phương đẩy mạnh xây dựng quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn; vùng chăn nuôi, giết mổ tập trung; hình thành và phát triển chuỗi nông nghiệp sạch, hữu cơ.

Ông Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai CHâu phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh Tuấn Hùng

Ứng dụng công nghệ cao trong kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào; liên kết sản xuất, tiêu thụ, phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Chủ động giám sát mối nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn…

Lai Châu luôn quan tâm bảo đảm an toàn thực phẩm

Theo đó, tại lễ phát động, các đại biểu được tìm hiểu về những ảnh hưởng, tác động trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tới đời sống. Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng để con người tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với sức khỏe con người.

Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và đã đạt được một số kết quả tích cực. Số vụ ngộ độc thực phẩm, số người ăn, người mắc, người đi viện do ngộ độc thực phẩm giảm qua các năm.

Đoàn viên thanh niên và các lực lượng đã tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 trên các tuyến đường chính tại địa bàn thành phố Lai Châu. Ảnh Tuấn Hùng

Công tác thông tin, truyền tuyên về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, huy động được các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cả cộng đồng tham gia.

Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở thực phẩm đã được duy trì triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả.

Việc giám sát mối nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm đã được quan tâm. Do đó, đã góp phần phát hiện, cảnh báo nguy cơ các thực phẩm không an toàn cho người tiêu dùng, phòng, chống ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra…