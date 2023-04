Lai Châu: Công điện khẩn tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 18/4, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Công điện nêu rõ: Thông tin cảnh báo cháy rừng từ hệ thống cảnh báo cháy sớm (tại Website: http://kiemlam.org.vn) của cục Kiểm lâm từ 1h00 ngày 18/4/2023 đến thời điểm 11h00 trên địa bàn tỉnh có 20 điểm cháy (Huyện Mường Tè: 1 điểm tại Xã Vàng San; Huyện Than Uyên 19 điểm: Khoen On 15 điểm, Tà Hừa 2 điểm, Tà Mung 1 điểm, Mường Kim 1 điểm). Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nắng nóng khô hanh vẫn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới nên nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao (cấp IV - Cấp nguy hiểm, cấp V - Cấp cực kỳ nguy hiểm).

Tỉnh Lai Châu tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Để chủ động biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn và các chủ rừng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/9/2022, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu; Tăng cường tuần tra, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng; hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy.

Thông báo nhân dân tạm dừng hoạt động đốt dọn thực bì để sản xuất nương rẫy trong thời gian cao điểm nắng nóng, khô hanh. Tổ chức thường trực, bố trí lực lượng canh phòng 24/24 giờ tại những khu vực trọng điểm, khi phát hiện đám cháy phải khẩn trương huy động lực lượng, triển khai ngay các biện pháp chữa cháy, xử lý triệt để đám cháy không để cháy lan vào rừng; báo cáo kịp thời tình hình cháy rừng, thảm thực vật trên địa bàn ngay từ khi phát hiện đến Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh biết, chỉ đạo. Chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Lai Châu tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng. (Ảnh: Thanh Ngân)

PCCCR ở Lai Châu: Rõ người, rõ việc

Các thành viên Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 – 2025: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 12/CTUBND ngày 30/9/2022, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu; căn cứ nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cháy rừng trên địa bàn để kịp thời phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ để tổ chức, triển khai thực hiện ứng cứu kịp thời khi cháy rừng xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ hệ thống cảnh báo cháy sớm (tại địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn) của cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, đảm bảo cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh và của UBND tỉnh; Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra phát hiện kịp thời và tổ chức chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCCR, sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện ứng cứu kịp thời các tình huống khi có cháy rừng xảy ra...