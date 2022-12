Mặc dù gặp không ít khó khăn, song với những nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị quản lý điều hành dự án và nhà thầu thi công, hạng mục xây dựng đường cứu nạn tại Km70+600, QL4D đã sắp sửa hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.





Lai Châu: Nỗ lực hoàn thành thi công đường cứu nạn trên QL4D

Nỗ lực giải phóng mặt bằng đường cứu nạn

Quốc lộ 4D là tuyến huyết mạch, kết nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai và các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước thông qua tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, quốc lộ 4D, đoạn qua đèo Ô Quý Hồ có địa hình đèo cao, vực sâu, xuống dốc liên tục trên 25km (từ Km89 xuống Km63), rất nguy hiểm cho các xe tải nặng và xe đầu kéo khi lưu thông qua đoạn đường này. Đoạn đường đèo dốc này từ lâu đã trở thành nỗi lo của không ít tài xế mỗi khi đi qua. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên đoạn đèo dốc nguy hiểm này.

Theo số liệu thống kê tai nạn giao thông của đơn vị quản lý đường bộ, từ ngày 08/01/2020 đến ngày 10/01/2020, tại đoạn Km 70+500, QL4D đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông do xe mất phanh lao xuống vực phía hạ lưu cầu, làm 4 người chết, phương tiện bị thiệt hại, hư hỏng nghiêm trọng.

Từ ngày 08/01/2020 đến ngày 10/01/2020, tại đoạn Km 70+500, QL4D đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông do xe mất phanh. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Ngô Sỹ Thiện – Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) Lai Châu, cho biết: Việc xây dựng đường cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại cho các phương tiện xuống dốc, rà phanh liên tục dẫn đến phanh mất tác dụng khu vực chân đèo là hết sức rất cần thiết. Theo đề nghị của Sở GTVT Lai Châu, hạng mục xây dựng mới đường cứu nạn bên trái tuyến QL4D tại Km70+600, thuộc địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường đã được Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN) cho phép đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2346/QĐ-TCĐBVN ngày 29/5/2020.

Ban QLDA và bảo trì KCHTGT Lai Châu được Sở GTVT Lai Châu (chủ đầu tư) giao quản lý điều hành dự án. Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Đường về việc thực hiện công tác thu hồi, đền bù GPMB.

Quy mô đường cứu nạn dài 162m, bề rộng nền đường 9m. Hai bên có hệ thống hộ lan tôn sóng, tường lốp để giảm thiểu thiệt hại cho phương tiện khi xảy ra tai nạn giao thông. (Ảnh: Phạm Hoài)

Theo đó, quy mô đường cứu nạn dài 162m, bề rộng nền đường 9m. Hai bên có hệ thống hộ lan tôn sóng, tường lốp để giảm thiểu thiệt hại cho phương tiện khi xảy ra tai nạn giao thông. Trên tuyến chính QL.4D được lắp đặt hệ thống biển báo trên giá long môn và hai bên lề đường, để cảnh báo các phương tiện giảm tốc độ và nhận biết vị trí đường cứu nạn phía trước.

Được biết, Ban QLDA và bảo trì KCHTGT tỉnh Lai Châu đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và phát lệnh khởi công từ tháng 8/2020. Tuy nhiên, do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng nên hạng mục xây dựng đường lánh nạn đã bị ngưng trệ. 5 hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng đòi hỏi nhiều chế độ, chính sách không phù hợp nên không có căn cứ để thực hiện. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp, niêm yết công khai thông tin, tuyên truyền, giải thích về các chế độ, chính sách song vẫn không nhận được sự đồng thuận của các hộ dân. Sau thời gian dài kiên trì, nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp việc củng cố hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ các điều kiện để cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo quy định, đến tháng 8/2022, phương án bồi thường GPMB của công trình mới được UBND huyện Tam Đường phê duyệt.

Vượt khó thi công đường cứu nạn

Theo ông Thiện, ngay sau phương án bồi thường được phê duyệt, Ban QLDA và bảo trì KCHT giao thông tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần xây dựng công trình 389 huy động, tập kết máy móc, nhân sự để triển khai thi công các hạng mục của gói thầu.





Đơn vị thi công đang nỗ lực thi công, phấn đấu đến cuối tháng 12 đưa đường cứu nạn đi vào sử dụng. (Ảnh: Phạm Hoài)

"Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài, giá nhiên, vật liệu có biến động lớn đặc biệt là giá xăng dầu, xi măng, sắt thép song giá gói thầu vẫn không được điều chỉnh do hợp đồng theo hình thức trọn gói, gây ảnh hưởng về kinh tế đối với đơn vị thi công. Trước khó khăn đó, Ban QLDA đã chỉ đạo nhà thầu thi công Công ty Cổ phần xây dựng công trình 389 khắc phục khó khăn, thi công các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, an toàn và đáp ứng tiến độ đã được Cục ĐBVN gia hạn" – Giám đốc Ban QLDA và bảo trì KCHT giao thông tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Một ngày trung tuần tháng 12, có mặt tại công trường thi công đường cứu nạn thuộc Km70+600, chúng tôi chứng kiến không khí lao động khẩn trương của công nhân nơi đây. Trò chuyện với phóng viên, anh Đặng Việt Cường – Chỉ huy trưởng công trình đường cứu nạn, cho hay: "Do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng nên công trình đường lánh nạn phải gia hạn đến 4 lần. Tháng 8/2022, chúng tôi mới có mặt bằng để triển khai thi công đường cứu nạn. Trước đó, đơn vị đã chuẩn bị vật liệu, sẵn sàng thi công. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thành 2 mũi thi công chính. Nhờ đó, các phần việc của công trình cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. Đơn vị đang nỗ lực triển khai thi công các phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12 này".

Để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thành 2 mũi thi công chính. Nhờ đó, các phần việc của công trình cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. (Ảnh: Phạm Hoài)

Theo Giám đốc Ban QLDA và bảo trì KCHTGT, đến thời điểm này, công trình đường cứu nạn đã hoàn thành 95% khối lượng các công việc theo hợp đồng, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ đã được gia hạn.

"Khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng cùng với việc hoàn thành khắc phục xử lý các điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km74+600; Km75+100; Km68+400-Km68+800 trên QL4D sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, nâng cao khả năng khai thác, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông qua đèo Ô Quý Hồ-tuyến cửa ngõ huyết mạch về giao thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu" – ông Ngô Sỹ Thiện thông tin.