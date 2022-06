Lai Châu: Khởi công xây dựng điểm trường Nong Quài

Ngày 8/6, tại bản Nong Quài (Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu), tổ chức Khởi công xây dựng điểm trường Nong Quài.

Nguồn vốn xây dựng này được các tổ chức: Chi đoàn Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh Lai Châu) đã phối hợp với Câu lạc bộ ước mơ xanh; Hội từ thiện Hạt phù sa; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu và UBND xã Ta Gia.

Nong Quài là một trong những điểm trường thuộc Trường Tiểu học xã Ta Gia (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), hiện tại, điểm trường Nong Quài có 34 học sinh đang theo học. Do thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy tại điểm trường bản nên các em học sinh được gửi sang học tại trường PTDTBT Tiểu học xã Khoen On (Than Uyên, Lai Châu) cách bản Nong Quài 10km. Bên cạnh đó, các em học sinh phải đi học trên đoạn đường đèo dốc, qua sông nguy hiểm, không có thuyền, bè, người đưa đón. Do vậy, các em thường xuyên nghỉ học ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần và chất lượng học tập.

Lễ động thổ khởi công điểm trường Nong Quài. (Ảnh: An Ninh Lai Châu)

Để các em học sinh yên tâm tới trường, học tập trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ. Chi đoàn Phòng công tác đảng và công tác chính trị Lai Châu đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh kết nối với Câu lạc bộ ước mơ xanh; Hội từ thiện hạt phù sa và các nhà hảo tâm tiến hành khảo sát, xây dựng điểm trường tại bản Nong Quài.

Theo đó, điểm trường Nong Quài (xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) sẽ được xây dựng với 3 phòng học, diện tích 90m2 và 2 phòng vệ sinh với kinh phí khoảng 250 triệu đồng. Công trình dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 9/2022 để phục vụ công tác dạy học trong năm học mới.