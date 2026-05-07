Lai Châu: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, huấn luyện và giám sát an toàn, vệ sinh lao động

Lai Châu phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026, do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức sáng nay (7/5) thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh… tham dự.

Các đại biểu dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Bích Diệp)

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của UBND tỉnh Lai Châu, công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ. Nhận thức về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Người sử dụng lao động ngày càng quan tâm, chăm lo cải thiện điều kiện môi trường làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong năm 2025, toàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức được 29 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 1.294 lao động; tổ chức 10 cuộc khám sức khỏe định kỳ cho 1.630 lao động; thực hiện 5 cuộc quan trắc môi trường lao động, đánh giá, phát hiện các yếu tố có hại đối với sức khỏe của người lao động…

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bích Diệp)

Phát biểu tại lễ phát động, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, huấn luyện và giám sát ATVSLĐ; nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ công tác huấn luyện, kiểm định kỹ thuật, quan trắc môi trường lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, việc làm cho người lao động…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ tai nạn lao động cao.

42 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Bích Diệp)

Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026, ông Nguyễn Ngọc Khiêm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu cam kết sẽ tăng cường đầu tư cải thiện điều kiện làm việc; đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao kỹ năng phòng ngừa và ứng phó sự cố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ...

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu trao tặng 42 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc buổi lễ, đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên và người lao động đã cùng xuống đường diễu hành trên các trục đường chính của tỉnh. Đoàn diễu hành với cờ hoa và khẩu hiệu đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, quyết tâm đưa công tác an toàn vệ sinh lao động trở thành nề nếp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.