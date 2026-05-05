Lai Châu: Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kỹ năng chuyển đổi số cho 114 cán bộ Hội Nông dân cơ sở

Lớp bồi dưỡng do Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Tham gia lớp học có 114 đại biểu, gồm các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã, phường và các Chi hội trưởng Chi hội Nông dân trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2026, tập trung trang bị nhiều kiến thức mới về khởi nghiệp, ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Hội cấp cơ sở.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Công tác Nông dân nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo trong bối cảnh hiện nay.

Theo bà Giàng Thị Hoa, trong điều kiện đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở có sự thay đổi, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc tổ chức lớp bồi dưỡng là rất cần thiết nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác.

Bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Công tác Nông dân phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Văn Thành.

Đặc biệt, đây là hoạt động bám sát thực tiễn khi tổ chức Hội đang triển khai nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Hội cơ sở phải không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện phong trào.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận những khó khăn từ thực tiễn, đồng thời vận dụng hiệu quả kiến thức vào việc hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Giảng viên của Học viện Nông nghiệp trực tiếp đứng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Văn Thành.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày (từ 05 - 06/5/2026). Việc phối hợp với Viện và các cơ sở đào tạo, báo cáo viên chuyên môn đã giúp nội dung học tập mang tính cập nhật cao, gắn lý luận với thực tiễn.

Tại đây, các cán bộ Hội cơ sở được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề "nóng" và trọng tâm như: Tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; Nâng cao năng lực hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Kỹ năng tuyên truyền, vận động nông dân trong bối cảnh chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt nền tảng số Nông dân Việt Nam; Kỹ năng sử dụng sổ nhật ký điện tử, mã QR, ứng dụng công nghệ IoT và AI trong sản xuất và quản lý nông nghiệp.

Học viên trao đổi kiến thức và kinh nghiệm tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Văn Thành.

Bên cạnh việc lắng nghe các chuyên đề, các học viên cũng sôi nổi trao đổi kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Ngoài ra, chương trình còn bố trí thời gian để Thường trực Hội Nông dân tỉnh làm việc trực tiếp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường và tổ chức các hoạt động nghiên cứu thực tế.

Thông qua khóa đào tạo này, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội trong tình hình mới. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.