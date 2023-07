Khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá nông sản trên nền tảng số-niềm tin, nghị lực tạo thành công

Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở thêm đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản của VN. Nhiều thanh niên xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đã dám từ bỏ để khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá nông sản thành công trên nền tảng số.

Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến đang là hướng đi hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất, mở thêm đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ số giúp người nông dân xóa nhòa ranh giới về địa lý, tháo gỡ những điểm nghẽn trong lưu thông, vận chuyển. Lần đầu tiên chứng kiến phong trào nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, nhiều nông dân lần đầu tiên livestream bán hàng trên không gian mạng. Điều này đã thúc đẩy thị trường thương mại điện tử nông thôn.

Đến nay, đã có rất nhiều sàn thương mại điện tử tham gia hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xây dựng các gian hàng số; các địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng coi việc bán hàng, quảng bá nông sản trên các nền tảng số là một trong những mục tiêu quan trọng nên đã xây dựng các chương trình hỗ trợ cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó TBT Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho các diễn giả tham gia hội nghị.

Thống kê từ sàn thương mại trực tuyến Shopee cho thấy, từ năm 2019 đến 2021, tổng giá trị các sản phẩm bán ra của Shopee đã tăng gần 4 lần, từ 424.000 tỷ đồng lên đến 1.483.000 tỷ đồng. Đồng thời, số lượng đơn mua hàng trên Shopee đã tăng gấp 5 lần, đạt tổng 6 tỷ đơn trong năm 2021. Như vậy, cứ mỗi giây có hơn 250 đơn hàng được bán ra trên Shopee. Kết quả này cho thấy kinh doanh qua TMĐT sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng lực khu vực tư nhân trong đào tạo, ươm tạo, kết nối, gọi vốn, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, nhằm tạo diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia, các startup trẻ trong việc thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá nông sản trên các nền tảng số, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị online với chủ đề: "Kết nối hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá nông sản trên nền tảng số".

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó TBT Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt phát biểu khai mạc hội nghị





Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoài, Phó tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay chia sẻ: "Đây là hội nghị online rất ý nghĩa, mang tính thời sự, lần đầu tiên báo NTNN phối hợp Cục Phát triển thị trường (Bộ KHCN) thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Thực hiện Đề án này, báo NTNN/Dân Việt sẽ tham gia 4 hoạt động: Truyền thông về các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; tổ chức hội nghị offline tại các địa phương nhằm hỗ trợ thanh nhiên khởi nghiệp; tổ chức triển lãm, ngày hội, hội chợ giới thiệu sản phẩm của họ tới đông đảo người tiêu dùng; tổ chức hội nghị hỗ trợ thanh niên startup.

Đây là hội nghị online đầu tiên và trong năm nay sẽ có 6 hội nghị như vậy được tổ chức tại báo NTNN/Dân Việt nhằm truyền thông, hỗ trợ việc đào tạo, kêu gọi kết nối quảng bá sản phẩm của các startup.

Sau dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, trong ối cảnh đó thì chuyện khởi nghiệp trên các nền tảng số phát huy hiệu quả rõ rệt và đang phát triển rất mạnh, do đó Báo NTNN/Dân Việt tổ chức hội nghị nhằm kết nối các startup với các chuyên gia, doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả, bền vững hơn".

Ba nhà sáng tạo nội dung trên TikTok: Mai Tây Bắc, Hana Ban mê, Huyền Phi giới thiệu về vải thiều. Ảnh: Báo Công Thương

Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử: Những thành công bước đầu