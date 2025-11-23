Khép lại Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” Bắc Hà - những dấu ấn còn đọng mãi

Thi trình diễn trang phục dân tộc tại Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” Bắc Hà. Ảnh: Lê Hiếu.

Bế mạc Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” Bắc Hà năm 2025

Tối 22/11, tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà tổ chức bế mạc Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” năm 2025.

Sau một tuần diễn ra sôi động, lễ hội đã khép lại bằng một chương trình nghệ thuật giàu bản sắc cùng lễ trao giải hội thi Trình diễn trang phục dân tộc, điểm nhấn được đông đảo du khách chờ đón.

Chương trình bế mạc tái hiện hành trình mùa đông Bắc Hà với các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc đã đem đến không gian văn hóa chan chứa tự hào.

Chính thức ra mắt giải đua ngựa tại Festival mùa đông “Sắc màu Cao nguyên” Bắc Hà năm 2025. Ảnh: Seo Súng.

Phát biểu bế mạc, bà Phạm Thị Non, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà khẳng định, Festival năm nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của đồng bào vùng cao, mà còn tạo nên cú hích mới cho du lịch Bắc Hà trong thời gian tới.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm bế mạc chính là lễ trao giải hội thi Trình diễn trang phục dân tộc, cuộc thi quy tụ gần 150 thí sinh đến từ các thôn bản khu vực Bắc Hà.

Trước đó, phần trình diễn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi toàn bộ không gian sân khấu trở thành “sàn diễn” đa sắc, từ váy áo thêu cầu kỳ của người Mông hoa, khăn vấn tinh tế của người Tày, đến trang phục thổ cẩm rực rỡ của người Dao đỏ.

Mỗi bộ trang phục không chỉ đẹp về hình thức mà còn gắn với câu chuyện văn hóa, đời sống và tín ngưỡng của từng cộng đồng.

Mỗi đội thi có kịch bản trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn với thời lượng 6-10 phút/đội thi thông qua các hình thức tự chọn, có sử dụng các yếu tố hỗ trợ như: cảnh trí, âm nhạc, lời bình, đạo cụ, nhạc cụ, hoạt cảnh sinh hoạt…

Phần thi ẩm thực “Mâm cơm các dân tộc xã Bắc Hà”. Ảnh: Vàng Tráng

Phần thi trình diễn có thuyết minh, giới thiệu đối với từng bộ trang phục. Các đội đã trình diễn tiết mục theo hình thức sân khấu hóa, hoạt cảnh, trình diễn thời trang...

Festival “Sắc màu Cao nguyên” năm 2025 thu hút hàng chục nghìn lượt khách, giúp các hoạt động như chợ đêm, phố nương, trải nghiệm nấu rượu ngô, cưỡi ngựa thổ cẩm… trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Các đội thi nhận giải từ Ban Tổ chức. Ảnh: Lê Hiếu - Vàng Tráng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội khu vực Nậm Mòn; 2 giải nhì đội khu vực Bắc Hà và Thải Giàng Phố; 2 giải ba đội khu vực Na Hối và Hoàng Thu Phố.

Đêm bế mạc khép lại bằng màn đại xòe nối vòng tay đoàn kết bên ngọn lửa hồng rực rỡ, soi sáng cao nguyên trắng sương. Trong khoảnh khắc ấy, Bắc Hà, thủ phủ mùa đông của vùng cao Tây Bắc, lại một lần nữa khẳng định vẻ đẹp độc đáo, đầy sức hút của mình.