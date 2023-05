Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng triển khai, duy trì tập luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng tham dự hội thi quân sự, võ thuật trong CAND.

Miệt mài tập luyện chuẩn bị cho hội thi quân sự

Dưới thời tiết nắng oi ả, nền nhiệt ngoài trời lên đến gần 36 độ C, những CBCS của đội tuyển Công an tỉnh Sơn La tham gia hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, vẫn miệt mài tập luyện. Với ý chí kiên cường, vượt nắng, thắng mưa để đạt được kết quả luyện tập cao nhất, sẵn sàng tham gia hội thi.

Các vận động viên luyện tập các bài bắn súng tiểu liên AK và súng ngắn CZ75. Ảnh: ANTV Sơn La

Trung tá Mai Đôn Hậu – Phó trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Để chuẩn cho hội thao do Bộ Công an tổ chức về quân sự võ thuật, Công an tỉnh Sơn La đã thành lập đội tuyển các vận động viên tham gia đội tuyển hơn 1 tháng qua đã không quản ngại quá khăn, nắng mưa điều kiện vật chất cơ sở còn thiếu thốn các vận động viên đã luôn luôn nỗ lực cố gắng để chuẩn bị một tinh thần tốt nhất cho cuộc thi và với tinh thần đó sẽ cố gắng làm sao để giành được thành tích tốt nhất trong hội thi thời gian tới".

Để chuẩn bị cho hội thi đạt kết quả cao, Công an tỉnh đã tiến hành thành lập đội tuyển và tích cực tham gia luyện tập hơn 1 tháng qua. 40 vận động viên, là các CBCS thuộc lực lượng trực tiếp chiến đấu của Công an tỉnh Sơn La đã "vượt nắng thắng mưa" say sưa luyện tập, thuần thục các nội dung đề ra.

Tổ giáo viên huấn luyện và các vận động viên kiểm tra kết quả luyện tập bắn súng. Ảnh: ANTV Sơn La

Quyết tâm đạt thành tích cao tại hội thi quân sự

Tham gia ở 2 nội dung thi đấu gồm: phần thi võ thuật (biểu diễn các động tác kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn và phân thế bài võ Mai Hoa Quyền; xây dựng tình huống ứng dụng võ thuật CAND trong thực tiễn công tác); phần thi Quân sự với hai nội dung là: vượt 11 vật cản, ở cự ly 200m; và 9 nội dung bán súng quân dụng (bắn chậm súng CZ75, bắn điểm xạ súng tiểu liên AK, phối hợp súng ngắn CZ75, bắn súng trường bắn tỉa 01, 02 mục tiêu, bắn vận động 02, 03 tư thế súng ngắn CZ75, bắn ứng dụng và bắn đĩa súng ngắn CZ75…)

Các vận động viên luyện tập các bài bắn súng tiểu liên AK và súng ngắn CZ75. Ảnh: ANTV Sơn La

Trung tá: Lù Văn Cường – Đội Phó, Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: "Chúng tôi luyện tập thao trường rất là khó khăn, khó khăn thứ nhất là tập luyện tại 3 nơi, thứ hai là các môn thi đấu Bộ yêu cầu đẩy mạnh công tác huấn luyện cho lực lượng chiến đấu, rất quan tâm vấn đề này do vậy danh các nội dung thi đấu rất là khó. Chúng tôi tiến hành tập luyện trong vòng một tháng, qua tiếp cận chúng tôi đã tiến hành đảm bảo theo các kế hoạch đề ra, an toàn về con người, vũ khí, phương tiện… hiện tại chúng tôi với tinh thần quyết tâm rất cao, sẵn sàng tham gia thi đấu tại Hải phòng".

Đây là dịp để CBCS Công an Sơn La giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quân sự, võ thuật và bắn súng. Thông qua hội thi để các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn về công việc khó khăn, vất vả, gian khổ, hiểm nguy của lực lượng CAND, những người đang thầm lặng trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Các vận động viên luyện tập thuần thục các động tác võ thuật. Ảnh: ANTV Sơn La

Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, năm 2023. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) do Bộ Công an tổ chức tại Hải Phòng sẽ diễn ra trong trung tuần tháng 5 tới.