Đó là nhấn mạnh của ông Dương Đình Đức – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tại lễ khai trương hành trình về với thiên nhiên tại bản Can Tỷ 2 (Ma Quai, Sìn Hồ, Lai Châu).

Khai trương hành trình về với thiên nhiên ở bản Can Tỷ 2

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Huyện ủy Sìn Hồ tổ chức khai trương hành trình về với thiên nhiên tại bản Can Tỷ 2 (Ma Quai, Sìn Hồ). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Nông dân tỉnh Lai Châu (12/11/1974 - 12/11/2024), 71 năm Ngày giải phóng huyện Sìn Hồ (19/12/1953 - 19/12/2024).

Hành trình về với thiên nhiên tại bản Can Tỷ 2 gồm nhiều hạng mục độc đáo, hấp dẫn du khách. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Hành trình về với thiên nhiên nằm trên đỉnh Long Quy, ở bản Can Tỷ 2, cao hơn 1.400m so với mực nước biển, rộng hơn 3ha, gồm các hạng mục: Cổng lên đỉnh Long Quy, không gian bảo tồn văn hóa dân tộc Mông, công trình khèn Mông. Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã vận động các nguồn lực xã hội hóa và tổ chức tuyên truyền, vận động bà con bản Can Tỷ 2 phục dựng lại nhà trình tường, giữ gìn trang phục và tiếng nói, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, phát triển kinh tế gắn với du lịch, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Báo cáo kết quả hỗ trợ xây dựng mô hình "Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, xóa bỏ hủ tục'' tại bản Can Tỷ 2, nêu rõ: Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Huyện ủy Sìn Hồ và xã Ma Quai triển khai các văn bản các cấp, các ngành về hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng và tổ chức họp dân thống nhất các nội dung, hình thức triển khai.

Hội Nông tỉnh bàn giao mô hình "Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, xóa bỏ hủ tục" cho nhân dân bản Can Tỷ 2. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Huyện ủy Sìn Hồ và Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã vận động các công ty, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng gạch, cát, sỏi, xi măng, vật liệu… với trị giá trên 857 triệu đồng để làm nhà truyền thống tại đỉnh Long Quy; hỗ trợ máy móc san gạt mặt bằng phục vụ cho đỉnh Long Quy; ươm 250 cây hoa Trạng nguyên trồng trên đồi Long Quy, tạo cảnh quanh xanh, sạch đẹp.

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu bàn giao các hạng mục cho nhân dân bản Can Tỷ 2

Từ các hoạt động trên cho thấy, hỗ trợ "Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, xóa bỏ hủ tục'' tại bản Can Tỷ 2, đã khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của tổ chức hội, tạo động lực cổ vũ hội viên, nông dân thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự gắn bó của hội viên, nông dân đối với tổ chức hội.

Ông Dương Đình Đức - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Các hạng mục công trình khu du lịch cộng đồng đỉnh Long Quy được bàn giao cho người dân bản Can Tỷ 2 quản lý, đưa vào sử dụng sẽ tạo một khởi đầu mới, sinh kế mới về phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của bà con gắn với du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường; giới thiệu, quảng bá khu du lịch đỉnh Long Quy đến với du khách và nhân dân trong tỉnh; xây dựng bản Can Tỷ 2 thành bản du lịch cộng đồng góp phần phát triển kinh tế tạo sinh kế cho người dân trong bản…

Các đại biểu kéo băng khai trương hạng mục không gian bảo tồn văn hóa dân tộc Mông. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ khẳng định: Việc lựa chọn bản Can Tỷ 2 để triển khai thực hiện xây dựng bản du lịch sinh thái là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa không chỉ đối với bản Can Tỷ 2 mà còn là tiền đề để tiếp tục nhân rộng ra các địa phương khác trong huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sìn Hồ yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Ma Quai và nhân dân bản Can Tỷ 2 tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả công trình sau bàn giao; tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường xây dựng bản xanh - sạch - đẹp, gắn với phát triển kinh tế - xã hội với phát triển du lịch sinh thái, thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, du lịch.