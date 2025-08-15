Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của cặp vợ chồng người Mông ở xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, gia đình ông Giàng A Giống và bà Sùng Thị Chư, trú tại thôn Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, đang chuẩn bị thức ăn cho gia súc dưới bếp. Khi gia đình phát hiện thì ngọn lửa đã quá lớn và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ ngôi nhà 3 gian của gia đình.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại thôn Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai sáng ngày 15/8. Ảnh: A Lù.

Do kết cấu nhà bằng gỗ và lợp mái tôn xốp nên chưa đầy 30 phút, ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản, lương thực, giấy tờ bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Vụ hỏa hoạn cũng đã lan xuống bếp, gây thiệt hại một phần căn bếp của gia đình.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã, dân quân và người dân trong thôn đã khẩn trương dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nên căn bếp chỉ bị cháy 1 gian.

Toàn bộ tài sản của gia đình ông Giàng A Giống và bà Sùng Thị Chư bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: A Lù.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, xã Khao Mang đã kịp thời hỗ trợ và động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ gia đình.

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.