Tin tức

Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của cặp vợ chồng người Mông ở xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai

Hoàng Hữu

15/08/2025 11:59 GMT +7

Vào khoảng 5h30 sáng ngày 15/8, tại thôn Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của hộ gia đình ông Giàng A Giống và bà Sùng Thị Chư. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, gia đình ông Giàng A Giống và bà Sùng Thị Chư, trú tại thôn Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, đang chuẩn bị thức ăn cho gia súc dưới bếp. Khi gia đình phát hiện thì ngọn lửa đã quá lớn và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ ngôi nhà 3 gian của gia đình.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại thôn Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai sáng ngày 15/8. Ảnh: A Lù.

Do kết cấu nhà bằng gỗ và lợp mái tôn xốp nên chưa đầy 30 phút, ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản, lương thực, giấy tờ bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Vụ hỏa hoạn cũng đã lan xuống bếp, gây thiệt hại một phần căn bếp của gia đình.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã, dân quân và người dân trong thôn đã khẩn trương dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nên căn bếp chỉ bị cháy 1 gian.

Toàn bộ tài sản của gia đình ông Giàng A Giống và bà Sùng Thị Chư bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: A Lù.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, xã Khao Mang đã kịp thời hỗ trợ và động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ gia đình.

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tham khảo thêm
Vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã gây tai nạn, Lào Cai chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan sử dụng rượu, bia

Vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã gây tai nạn, Lào Cai chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan sử dụng rượu, bia

Lãnh đạo Mặt trận TP.Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong do hỏa hoạn ở Hà Đông

Lãnh đạo Mặt trận TP.Hà Nội thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong do hỏa hoạn ở Hà Đông

Diễn biến mới vụ hỏa hoạn 'rình rập' cây xăng, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Diễn biến mới vụ hỏa hoạn "rình rập" cây xăng, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tags:

Xem thêm

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

'Cấp cứu' kịp thời một cây cổ thụ khổng lồ ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai là ông thủ từ đình làng

"Cấp cứu" kịp thời một cây cổ thụ khổng lồ ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai là ông thủ từ đình làng

Hỏa hoạn thiêu rụi 400m2 kho phế liệu tại Bà Điểm, thiệt hại ước tính 75 triệu đồng

Hỏa hoạn thiêu rụi 400m2 kho phế liệu tại Bà Điểm, thiệt hại ước tính 75 triệu đồng

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Nghe tiếng hô hoán báo cháy của người dân, 2 người chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A.L do đang ngủ say nên không kịp chạy thoát, bị bỏng nặng và tử vong.

'Cấp cứu' kịp thời một cây cổ thụ khổng lồ ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai là ông thủ từ đình làng

"Cấp cứu" kịp thời một cây cổ thụ khổng lồ ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai là ông thủ từ đình làng

Vô tình bị lửa “thiêu”, cây cổ thụ là một đa hàng trăm tuổi phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê, tỉnh Gia Lai mới) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

Hỏa hoạn thiêu rụi 400m2 kho phế liệu tại Bà Điểm, thiệt hại ước tính 75 triệu đồng

Hỏa hoạn thiêu rụi 400m2 kho phế liệu tại Bà Điểm, thiệt hại ước tính 75 triệu đồng

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào đêm 22/7 tại kho phế liệu của hộ kinh doanh Lê Viết Vàng, địa chỉ số 64/6 XTT 7-1, ấp 5, xã Bà Điểm (trước đây thuộc huyện Hóc Môn cũ, nay thuộc TP.HCM).