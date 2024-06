Hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bố đẻ mất trước ngày thi, Quàng Thị Phương Thảo là thí sinh dự thi tại điểm trường THPT Nguyễn Du đã được lực lượng Công an TP Sơn La (Sơn La) hỗ trợ..

Theo lực lượng Công an TP Sơn La (Sơn La), trong quá trình tiếp sức mùa thi tại điểm trường THCS và THPT Nguyễn Du, lực lượng Công an nắm được hoàn cảnh của em Quàng Thị Phương Thảo là học sinh lớp 12E, Trường THPT Nguyễn Du có bố đẻ không may qua đời trước ngày thi thứ nhất do mắc bệnh hiểm nghèo.



Công an TP Sơn La trao 2 triệu đồng tới thí sinh Quàng Thị Phương Thảo, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Là học sinh có thành tích học tập tốt nhiều năm liền, nhưng gia đình khó khăn về kinh tế, nhiều năm phải chạy chữa bệnh cho bố, nay trụ cột gia đình đã mất lại càng khó khăn thêm. Để kịp thời động viên, khích lệ và giúp em có tâm lý tốt để hoàn thành kỳ thi, lực lượng Công an TP Sơn La đã hỗ trợ em và gia đình 2 triệu đồng.

Em Quàng Thị Phương Thảo trong ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Cao Thiên