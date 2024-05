Hạt tiêu tiếp tục đồng loạt tăng mạnh, cán mốc giá quan trọng mới

Giá tiêu hôm nay 4/5/2024 trung bình ở mức 103.400 đồng/kg tăng mạnh 3.000 đồng so với hôm trước. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 104.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/5)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay biến động tăng tiếp, chạm ngưỡng kỷ lục 104.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 104.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 103.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 104.000 đồng/kg và 103.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay biến động khá mạnh tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 103.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil cũng ổn định, trong khi đó, tiêu Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang ngay sau ngày tăng mạnh.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 4.757 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 4.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok tiếp tục loanh quanh ở mức 6.303 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay đi ngang ngay sau ngày tăng mạnh. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 4.400 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 4.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 6.500 USD/tấn.

VPSA dự báo, thời gian tới giá tiếp tục tăng, sẽ giúp ngành hàng hạt tiêu cán mốc 1 tỷ USD xuất khẩu trong năm nay.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 4/2024 Việt Nam xuất khẩu 27.000 tấn hồ tiêu, thu về 117 triệu USD, tăng 4,2% về lượng và tăng 5,1% về kim ngạch so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước tăng 2,2% về lượng và 40,4% về kim ngạch.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu đạt 83.783 tấn, với kim ngạch hơn 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng, nhưng tăng 11,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân tháng 4/2024 tăng tháng thứ 4 liên tiếp, đạt 4.342 USD/tấn, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024, giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.214 USD/tấn, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, có nhiều thị trường mới gia tăng nhập khẩu hạt tiêu của Việt Nam, trong đó nổi lên là Pakistan, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ với mức tăng trưởng 3 con số.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam-VPSA, cho biết yếu tố tác động tích cực lên giá hồ tiêu thời gian vừa qua đến từ nguồn cung trên thế giới hạn chế do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây giảm sản lượng toàn cầu, trong đó có 2 quốc gia trồng hồ tiêu lớn nhất là Việt Nam và Brazil.

Đánh giá xu hướng thị trường, VPSA cho rằng bắt đầu từ quý II/2024, thị trường Trung Quốc sẽ có dấu hiệu tham gia vào các mặt hàng tiêu trắng và tiêu đen. Điều này kỳ vọng tạo cú huých giúp giá tiêu trong nước tăng cao hơn nữa trong quý II năm nay.

Quy mô thị trường hồ tiêu toàn cầu được định giá 5,43 tỷ USD, dự báo tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2024 - 2032. VPSA ước tính, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam vụ 2023-2024 tăng khoảng 5% so với 2022. Vụ mùa hồ tiêu năm 2024 của Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên mức 225.000 tấn so với ước tính 200.000 tấn của vụ mùa năm ngoái.

Một số doanh nghiệp lớn trong ngành hàng hạt tiêu cho biết, đến thời điểm này đã ký kết đơn hàng với các khách hàng tại châu Âu đến tháng 9/2024 và đang tích cực thực hiện kế hoạch thu gom nguyên liệu để chuẩn bị lượng hàng đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng cho các đối tác.