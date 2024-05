Giá tiêu hôm nay 3/5/2024 trung bình ở mức 100.600 đồng/kg tăng 1.000 đồng so với hôm trước. Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 101.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (3/5)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay biến động tăng, chạm ngưỡng kỷ lục 100.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 101.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 100.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 101.000 đồng/kg và 100.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay biến động khá mạnh tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 100.000 đồng/kg.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu tiếp tục tăng mạnh, chạm ngưỡng kỷ lục 100.000 đồng/kg

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (3/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil cũng tăng, trong khi đó, Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam niêm yết đồng loạt tăng mạnh sau chuỗi ngày đi ngang.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 4.757 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 4.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok tiếp tục loanh quanh ở mức 6.261 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Giá tiêu các loại Việt Nam niêm yết hôm nay tăng mạnh. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 4.400 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 4.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 6.500 USD/tấn.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Các doanh nghiệp thuộc VPSA chiếm đến gần gần 89,8% tổng xuất khẩu tiêu trong quý I với khối lượng đạt 50.918 tấn, tăng16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu xuất khẩu hồ tiêu quý I do VPSA thống kê thấp hơn đôi chút so với Tổng cục Hải quan, đạt 56.712 tấn, tương ứng kim ngạch 235,6 triệu USD, giảm 26,1% về lượng và giảm 0,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp thuộc VPSA chiếm đến gần gần 89,8% tổng xuất khẩu tiêu trong quý I với khối lượng đạt 50.918 tấn, tăng16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, các doanh nghiệp ngoài VPSA chỉ xuất khẩu 5.794 tấn, giảm mạnh 82,5%.

Hai doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Olam Việt Nam và Nedspice Việt Nam lần lượt xếp vị trí dẫn đầu và thứ 2 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất.

Trong quý I, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Olam Việt Nam tăng mạnh 50,4% lên 5.792 tấn. Tương tự, Nedspice Việt Nam cũng tăng 24,5%, đạt 5.245 tấn.

Các doanh nghiệp Việt Nam xếp ở các vị trí tiếp theo gồm: Trân Châu và Phúc Sinh, với khối lượng giảm lần lượt là 27,5% và 4,7%...

Các doanh nghiệp cho biết, ngoài gánh nặng chi phí nguyên liệu tăng, doanh nghiệp xuất khẩu tiêu còn chịu ảnh hưởng lớn từ giá cước vận tải tăng cao do căng thẳng khu vực Biển Đỏ leo thang, nhất là tuyến đường sang EU - nơi tiêu thụ 20% lượng tiêu của Việt Nam.