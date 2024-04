Giá tiêu tăng nhẹ tại Gia Lai, Đắk Nông

Thị trường tiêu trong nước hôm nay biến động nhẹ, giá tăng 500 đồng/kg ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông. Năm nay, Trung Quốc giảm mua mạnh, tuy nhiên hạt tiêu Việt Nam vẫn tăng xuất khẩu ở những thị trường khác, và giữ được mức xuất khẩu tương đối giữa bối cảnh nguồn cung liên tục bị đe dọa.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (24/4)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay biến động đi lên tại một số khu vực trồng trọng điểm so với mức giá hôm qua, ở quanh mức 96.500 – 98.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đăk Lắk giá tiêu giữ ở mức 97.000-98.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 97.500 đồng/kg và 96.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay đều ở mức 98.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tăng nhẹ tại Gia Lai, Đắk Nông sau vài ngày tăng khá mạnh liên tiếp tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 96.500 đồng/kg.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (24/4)

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung và giá tiêu trắng biến động nhẹ.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 4.572 USD/tấn, giảm nhẹ.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 4.450 USD/tấn, tăng nhẹ.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok tiếp tục loanh quanh ở mức 6.038 USD/tấn, giảm nhẹ.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen chào bán của Brazil đã tăng 37,6% trong quý đầu năm, trong khi Indonesia và Việt Nam tăng lần lượt là 13% và gần 8%.

Tương tự, giá tiêu đen tại thị trường nội địa Việt Nam trong quý I cũng tăng tới 16 – 18,6% lên mức 92.500 – 96.000 đồng/kg, mức cao nhất trong 7 năm qua. Sau đó giá có sự điều chỉnh giảm xuống còn 89.000 – 92.000 đồng/kg vào nửa đầu tháng 4, nhưng vẫn cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội Hồ tiêu - Cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo sản lượng năm nay dự kiến giảm 10% xuống khoảng 170.000 tấn so với năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây.

Trong khi đó, hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt ở các vùng sản xuất tiêu trọng điểm tại khu vực Tây Nguyên có thể ảnh hưởng đến vụ mùa sắp tới.

Theo báo cáo mới nhất của Nedspice Group, vụ thu hoạch tiêu ở Việt Nam sắp kết thúc với tổng sản lượng dự kiến giảm 15% so với năm ngoái.

Trong khi hiện tượng El Niño toàn cầu dự kiến sẽ sớm qua đi thì khu vực Tây Nguyên của Việt Nam đang phải hứng chịu tình trạng hạn hán trong những tháng gần đây. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến sản lượng mùa vụ 2025.

Bên cạnh đó, Nedspice cũng hạ dự báo sản lượng hồ tiêu của Brazil năm 2024 xuống mức 85.000 – 90.000 tấn so với con số 110.000 tấn của năm ngoái. Chủ yếu là do thời tiết khắc nghiệt, hạn hán do El Niño gây ra ở các vùng trồng tiêu tại bang Espírito Santo và Bahia tác động tiêu cực đến vụ thu hoạch sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 sắp tới.

Còn theo dự báo của Công ty gia vị Mane Kancor, sản lượng tiêu tại Việt Nam năm nay dự kiến vào khoảng 157.000 tấn trong năm nay. Trong đó, 80% vụ thu hoạch đã kết thúc và phần còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 4. Diện tích trồng tiêu mới rất ít trong khi các đồn điền hiện tại đã già cỗi và cần được chăm sóc bổ sung.

Sản lượng tiêu tại Việt Nam có thể không tăng nhanh do nông dân lựa chọn cây trồng thay thế khác. Khoảng cách cung-cầu dự kiến sẽ mở rộng trong những năm tới. Nông dân đang thiếu quan tâm đến các trang trại trồng tiêu vì giá thấp kéo dài trong nhiều năm, điều này đã ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Tại Indonesia, sản lượng của nước này dự kiến là 33.000 tấn, tăng khoảng 10% so với vụ mùa năm ngoái, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn so với của giai đoạn năm 2013 - 2022.

Mặc dù vậy, sản lượng tiêu tại Ấn Độ và Sri Lanka lại được dự báo sẽ tương đối tốt trong năm 2024.