Giá tiêu chốt tuần tăng mạnh, tiến đến mốc 100.000 đồng/kg

Thị trường tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh phiên cuối tuần, với mức tăng 1.000 – 2.500 đồng/kg tại các khu vực trồng trọng điểm, lên mức giá cao nhất 98.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (21/4)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay chốt tuần tiếp tục tăng mạnh từ 1.000 – 2.500 đồng/kg tại một số khu vực trồng trọng điểm so với mức giá hôm qua, ở quanh mức 96.500 – 98.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại các tỉnh Đắk Nông, Đăk Lắk giá tiêu giữ ở mức 97.000-98.000 đồng/kg, tăng 1.000-2.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, mức giá tiêu là 97.000 đồng/kg và 96.500 đồng/kg, tăng 2.000-2.500 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay đều ở mức 98.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu vài ngày trở lại đây tăng khá mạnh sau nhiều ngày giảm liên tiếp tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 96.500 đồng/kg.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (21/4)

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung và giá tiêu trắng biến động nhẹ.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 4.562 USD/tấn, giảm nhẹ.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 4.300 USD/tấn, giữ ổn định.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok tiếp tục loanh quanh ở mức 6.025 USD/tấn, giảm nhẹ.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 7.300 USD/tấn, không đổi.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Như vậy, giá tiêu trong ngày cuối tuần vẫn tiếp tục tăng “nóng”, kéo dài đà tăng liên tiếp của những ngày qua, đưa giá tiêu có xu hướng tiến đến mốc 100.000 đồng/kg.

Tính chung trong quý I/2024, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt 57.000 tấn, trị giá 236 triệu USD, giảm 25% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 3, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.305 USD/tấn, tăng 6,3% so với tháng 2 và tăng mạnh 44,5% so với tháng 3/2023. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 4.153 USD/tấn, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá tiêu nội địa đang có dấu hiệu chững lại trong những ngày đầu tháng 4 sau đợt tăng mạnh kéo dài trong nhiều tháng. Trong khi đó, xuất khẩu tiêu lại có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái do thiếu vắng nhu cầu mua vào của Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ thế giới đạt 531 tấn, trị giá 2,56 triệu USD, giảm 9,0% về lượng và giảm 16,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam đạt 262 tấn, trị giá xấp xỉ 1,06 triệu USD, tăng 34,1% về lượng và tăng 39,8% về trị giá. Tương tự, Trung Quốc tăng nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường Malaysia, Brazil, Ấn Độ, nhưng giảm nhập khẩu từ Indonesia.

Về giá nhập khẩu bình quân: 2 tháng đầu năm 2024, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Trung Quốc đạt mức 4.828 USD/tấn, giảm 8,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Trung Quốc từ các thị trường Malaysia, Brazil, Ấn Độ giảm mạnh, nhưng giá nhập khẩu từ Việt Nam và Indonesia tăng.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Trong những ngày đầu tháng 4/2024, giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu tại các nước sản xuất biến động không đồng nhất so với cuối tháng 3/2024.

Dự báo giá hạt tiêu thế giới vẫn duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu từ các thị trường tăng và yếu tố thời tiết không thuận lợi tại các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam. Dù vậy, mức tăng của giá hạt tiêu thế giới sẽ không mạnh do nhu cầu tại Trung Quốc không cao như kỳ vọng.