Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức Ngày hội tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cho hàng nghìn người dân, giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Nâng cao kiến thức PCCC và CNCH

Trong khuôn khổ hoạt động trải nghiệm, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cán bộ công an các địa phương đã tuyên truyền về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nơi tập trung đông người.

Giới thiệu mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, mô hình điểm chữa cháy công cộng, phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy"; trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.



Lực lượng Công an phường Quyết Tâm tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho người dân. Ảnh: Thiên Hiếu

Ngoài ra, người tham gia trải nghiệm được trực tiếp thực hành trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang; cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas; hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu và biểu diễn kỹ thuật sử dụng dây CNCH…

Tại UBND phường Quyết Tâm, TP Sơn La, ngay từ sáng sớm nhiều người dân, đoàn viên, thanh niên và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã có mặt để tham gia trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Tổ 6, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La thông tin: Đây là lần thứ hai chị được tham gia thực hành trực tiếp dập tắt đám cháy, trước đó khi thành lập lực lượng chị và các thành viên trong tổ đã được tổ chức tập huấn. Cũng theo Thu, đối với mỗi lần thực hành trực tiếp như này sẽ giúp chị tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác PCCC tại nơi mình sinh sống và khả năng ứng biến khi có cháy nổ xảy ra.

Các thông tin tuyên truyền được lực lượng Công an phát qua tờ rơi. Ảnh: Thiên Hiếu

Hàng ngàn học sinh hào hứng trải nghiệm PCCC và CNCH

Còn tại điểm trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Sơn La, với số lượng học sinh đông, trong buổi sáng các giáo viên và học sinh cũng đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, Công an Thành phố và Công an phường Quyết Thắng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lý thuyết phòng cháy tại gia đình và nơi mình sinh sống, các kỹ năng thoát nạn, chữa cháy.

Em Hà Khánh Chi, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Sơn La vui mừng khi đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm chữa cháy. "Qua đây con mới thấy các chú Cảnh sát PCCC và CNCH rất vất vả, con rất yêu quý và mến mộ các chú ạ", em Chi cho biết.

Các đoàn viên, thanh niên của Phường Quyết Tâm được thực hành chữa cháy. Ảnh: Thiên Hiếu

Ngày hội tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tổ chức đồng loạt toàn tỉnh trong 2 ngày (5 và 6/10). Trong sáng ngày 5/10, đã có hơn 10.000 lượt người dân, giáo viên, học sinh ở các tổ, bản, xã, phường, thị trấn, các đơn vị trường học tới thực hành trải nghiệm tại các điểm.

Qua thực hành chữa cháy, người dân đã hiểu được cách thức thực hành, áp dụng trong thực tế. Ảnh: Thiên Hiếu

Nhiều kiến thức bổ ích được lực lượng Công an tuyên truyền. Ảnh: Thiên Hiếu

Học sinh Tiểu học hào hứng khi được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: Thiên Hiếu



Hàng trăm học sinh được trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang. Ảnh: Thiên Hiếu

Các em học sinh vô cùng hào hứng cho lần trải nghiệm này. Ảnh: Thiên Hiếu

Trong sáng 5/10, hơn 10.000 người dân, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được tham gia trải nghiệm thực hành. Ảnh: Thiên Hiếu